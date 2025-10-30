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Ν. Παπανδρέου: Η κυβέρνηση αλιεύει ψήφους σε πολύ «θολά νερά» σιωπώντας για τα ακραία μορφώματα
Πολιτική
16:27 - 30 Οκτ 2025

Ν. Παπανδρέου: Η κυβέρνηση αλιεύει ψήφους σε πολύ «θολά νερά» σιωπώντας για τα ακραία μορφώματα

Reporter.gr Newsroom
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«Ο θυμός των νέων είναι απολύτως δικαιολογημένος. Έχει να κάνει με την ανισότητα, την αδικία, τη διαφθορά και το αδιέξοδο που βιώνουν σε καθημερινή βάση», σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου την Πέμπτη (30/10), καταλήγοντας πως «τους οφείλουμε εξηγήσεις και λύσεις».  

«Δεν είναι η λύση να τους αγνοούμε διότι τότε γίνονται βορά σε καιροσκοπικά φανατικά μορφώματα», υπογραμμίζει ακόμη ο κ. Παπανδρέου στον απόηχο της καταγγελίας του πως ναζιστική ομάδα συμμετείχε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

«Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία βαυκαλίζεται και αυταπατάται. Δεν συνιστά ούτε εθνικοαπελευθερωτική ούτε πατριωτική οργάνωση. Η ιδεολογία τους είναι ακραιφνώς ναζιστική, όπως προδίδεται από τα φληναφήματα και τις πομφόλυγες τους», συνεχίζει ο κ. Παπανδρέου για να προσθέσει:

«Διαπρυσίως διακηρύττουν ότι είναι ευσεβείς Χριστιανοί. Όμως ο Ιησούς δίδαξε την αγάπη, ενώ οι ίδιοι εμφορούνται από οργή, βωμολοχούν ακατάσχετα και προάγουν τη διχόνοια και το μίσος. Η ΕΟΝ εκμεταλλεύεται το αγνό θρησκευτικό συναίσθημα νέων ανθρώπων για την εξυπηρέτηση πολιτικών μωροφιλοδοξιών της ηγετικής της ομάδας, όποιοι και να είναι, όπου και αν κρύβονται.»

«Ανιστόρητοι πολιτικοί συμψηφισμοί» από τον Παύλο Μαρινάκη

Ακολούθως τα βέλη του στρέφει και εναντίον του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος – όπως σημειώνει – στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών «προχώρησε κυνικά σε ανιστόρητους πολιτικούς συμψηφισμούς και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην Περιφέρεια, σαν να μην είναι πολιτικά ομόσταυλη της Κυβέρνησης».

«Συμμερίζομαι τη δυσκολία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αλλά και ο Πρωθυπουργός ήταν παρόντες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτήκοοι, αυτόπτες και μάρτυρες αυτών των γεγονότων, τα οποία με τη σιωπή τους νομιμοποιούν», σημειώνει ο κ. Παπανδρέου και συνεχίζει:

«Η άρνηση της Κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ “θολά νερά”. Η εσωτερική πολιτική κρίση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι ανταγωνισμοί και οι προσωπικές πολιτικές έριδες βρίσκουν ως αλεξικέραυνο την ελληνική κοινωνία και τους ‘Έλληνες πολίτες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους.»

«Είναι με αίσθημα ευθύνης που τους καλώ να απέχουν δια των πράξεων αλλά και των παραλείψεων τους από την νομιμοποίηση ακραίων ιδεολογιών και μορφωμάτων και να αναλογιστούν την δική τους ιστορική και πολιτική ευθύνη.», καταλήγει ο Νίκος Παπανδρέου.

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