ΕΛΤΑ: Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης στη Βουλή

Αιχμές και έντονες επικρίσεις δέχεται η κυβέρνηση μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα 4/11 κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για τα ΕΛΤΑ, η οποία αναβλήθηκε λόγω της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα.

Η αναβολή της συνεδρίασης έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων γύρω από το μέλλον των ΕΛΤΑ, τη βιωσιμότητα του φορέα και τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στον δημόσιο ταχυδρομικό τομέα. Η αντιπολίτευση ζητά τη συνέχιση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και διαμηνύει ότι θα επιμείνει στην πλήρη ενημέρωση της κοινωνίας και την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του οργανισμού.

ΠΑΣΟΚ: Αλαζονεία και ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών

Ο Απόστολος Πάνας, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, χαρακτήρισε την αναβολή «ένδειξη πολιτικής αλαζονείας και ευτελισμού των κοινοβουλευτικών διαδικασιών».

«Η πολιτική της αλαζονεία αναδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Πρόκειται για μια διαδικασία, την οποία εμείς δεν θα επιτρέψουμε», δήλωσε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να προωθεί τη δημόσια διάσταση των ΕΛΤΑ μέσα από μια βιώσιμη πρόταση.

Σε ερώτηση για την παραίτηση του κ. Σκλήκα, ο κ. Πάνας υπογράμμισε: «Αυτός δεν είναι λόγος για να μην υπάρξει η σημερινή διαδικασία. Είμαστε πλήρως αντίθετοι και δεν το αποδεχόμαστε».

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτη κοινοβουλευτικά και ένδειξη κυβερνητικής κρίσης

Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της ΚΟ Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε την αναβολή «απαράδεκτη κοινοβουλευτικά» και «απόδειξη μιας οξείας κυβερνητικής κρίσης». Όπως τόνισε, η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ ήταν κυβερνητική επιλογή, με τον διευθύνοντα σύμβουλο να μετατρέπεται σε «εξιλαστήριο θύμα».

«Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των ΕΛΤΑ για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια», δήλωσε ο κ. Φάμελλος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν αποτελεί δικαιολογία» και προειδοποίησε ότι αν η συζήτηση δεν επαναπρογραμματιστεί άμεσα, το κόμμα θα αναλάβει άλλες πρωτοβουλίες.

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αποφεύγει να απολογηθεί

Το ΚΚΕ μέσω του Χρήστου Κατσώτη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου για να αποφύγει να δώσει εξηγήσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. «Πρέπει να απολογηθεί και να πάρει πίσω την απόφαση», τόνισε.