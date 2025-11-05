Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ - Γεωργιάδης: «Καμία συνωμοσία, καμία κλίκα»

Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το μέλλον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με αφορμή την παραίτηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Γιώργου Σκλήκα και το σχέδιο αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να βάλει τέλος στις φήμες περί «κλίκας» και «συνωμοσίας» μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει καμία συνωμοσία ούτε σχέδιο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων».

«Ο κ. Σκλήκας φταίει και καλώς παραιτήθηκε. Έπρεπε η συζήτηση για το μέλλον των ΕΛΤΑ να προηγηθεί της όποιας απόφασης. Τώρα όλοι συζητάμε εκ των υστέρων, δίνοντας χώρο σε λαϊκιστές να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την ACS μέσω του κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ο υπουργός σχολίασε: «Αν ήμουν ιδιοκτήτης της ACS, θα ήθελα τα ΕΛΤΑ να μείνουν ανοιχτά. Η αναδιάρθρωση τα καθιστά πιο ανταγωνιστικά, όχι το αντίθετο».

Παράλληλα, υπενθύμισε πως η μείωση της ταχυδρομικής ύλης είναι παγκόσμιο φαινόμενο: «Από το 2000 έως το 2025, η κλασική ταχυδρομική δραστηριότητα έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «βαρύτατη θεσμική προσβολή» και απουσία σχεδίου, ενώ έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης και «κλίκας» μέσα στο κυβερνητικό επιτελείο.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ) υποστήριξε πως «η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε ευθανασία», κάνοντας λόγο για «αναζήτηση εξιλαστήριου θύματος» και φωτογραφίζοντας τον κ. Σκλήκα ως το πρόσωπο που «χρησιμοποιείται για να καλυφθεί ένα προσχεδιασμένο πλάνο ιδιωτικοποίησης».

Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά ανέφερε πως «τα ΕΛΤΑ αποτελούν δημόσιο αγαθό που εγγυάται την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες», προσθέτοντας πως η κυβέρνηση «αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί υπό την πίεση των βουλευτών της ΝΔ».

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης αναγνώρισε «διαχειριστικά και επικοινωνιακά λάθη» από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, αλλά επέμεινε πως «η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει με διάλογο και συνεννόηση».

«Τα ΕΛΤΑ ή θα αναδιαρθρωθούν ή θα κλείσουν», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να διασφαλιστεί ότι «κανένας πολίτης, όπου κι αν βρίσκεται, δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση».

Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο της κύρωσης της συμφωνίας Ελλάδας - Τουρκίας στον τομέα της Υγείας, την οποία υπερψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη την καταψήφισαν και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε «παρών».