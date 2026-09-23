Η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγείται για να δώσει ελπίδα σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο

Τα δεδομένα επιτάσσουν άμεση δράση, καθώς περισσότερα από 300.000 παιδιά διαγιγνώσκονται παγκοσμίως με καρκίνο κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα, περίπου 350 παιδιά και έφηβοι έρχονται ετησίως αντιμέτωποι με τη νόσο – ένας αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν σε μία νέα διάγνωση κάθε ημέρα.
Ο Σεπτέμβριος, μήνας διεθνώς αφιερωμένος στη μάχη κατά της νόσου, υπενθυμίζει ότι πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς βρίσκονται παιδικά χαμόγελα, ανεκπλήρωτα όνειρα και γονείς που παλεύουν καθημερινά με την αβεβαιότητα.
Η Βουλή των Ελλήνων, συμμετέχοντας σε αυτή την εκστρατεία, φωταγωγεί το κτίριό της σηματοδοτώντας την ανάγκη για διαρκή συστράτευση, ώστε η ευαισθητοποίηση να μετουσιώνεται καθημερινά σε έγκαιρη διάγνωση, πρωτοπόρες θεραπείες και αδιάλειπτη φροντίδα για κάθε παιδί στον δύσκολο δρόμο προς την ανάρρωση.