Πολάκης κατά Γεωργιάδη: «Παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα» – Οι καταγγελίες για την πλασμαφαίρεση

Νέα επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας, Παύλος Πολάκης.

Ο κ. Πολάκης, με ανάρτηση του στο Facebook και παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφικό υλικό, διατύπωσε καταγγελίες σχετικά με την προβολή από τον υπουργό Υγείας ιδιωτικής κλινικής που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης χωρίς τις προβλεπόμενες ιατρικές ενδείξεις.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε παρουσιάσει και προωθήσει την εν λόγω κλινική, χαρακτηρίζοντάς τον παράλληλα «ντίλερ συμφερόντων». Παράλληλα, επικαλέστηκε παλαιότερη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες αιτιάσεις είχαν διαψευστεί, ενώ είχε γίνει αναφορά και σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Το βίντεο που επικαλείται ο Πολάκης

Στο υλικό που δημοσίευσε ο κ. Πολάκης εμφανίζεται ο Ιωάννης Καλαϊτζής, διευθύνων σύμβουλος και επιστημονικός διευθυντής της NOTIA MEDIA CARE, να αναφέρεται σε πρακτικές πλασμαφαίρεσης, μεταξύ άλλων και σε υγιή άτομα, με σκοπό, όπως παρουσιάζεται στο βίντεο, τον «καθαρισμό από τοξίνες».

Με αφορμή το συγκεκριμένο απόσπασμα, ο κ. Πολάκης θέτει ερωτήματα για τη σχέση των συγκεκριμένων υπηρεσιών με την προβολή της κλινικής από τον υπουργό Υγείας και ζητά απαντήσεις για το εάν και υπό ποιες ιατρικές ενδείξεις πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες πράξεις.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνδέει, επίσης, τις καταγγελίες του με την πρόσφατη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πρακτικές που σχετίζονται με εκείνες που, κατά τον ίδιο, εξετάζονται στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο της επίθεσής του προς τον υπουργό Υγείας, ο Παύλος Πολάκης καταλήγει ζητώντας την παραίτησή του και χρησιμοποιεί τη φράση «γύρνα στα νανογιλέκα».

Οι καταγγελίες που διατυπώνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν πολιτικές αιτιάσεις και χρήζουν τεκμηρίωσης από τα αρμόδια ελεγκτικά ή δικαστικά όργανα, ενώ για τις αναφορές σχετικά με τις ιατρικές πρακτικές και την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη απαιτείται διάκριση μεταξύ των καταγγελιών και όσων έχουν επισήμως διαπιστωθεί.

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