Ελληνοαμερικανική συνάντηση στο Μαξίμου: Διμερείς σχέσεις, ενέργεια και ναυτιλία στο επίκεντρο

Ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο κατά τη συνάντηση που είχε στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με Αμερικανούς υπουργούς, παρουσία και της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Πιο αναλυτικά, στη συνάντηση – που έγινε ενόψει της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Εταιρικής Σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (6 και 7 Νοεμβρίου) – συμμετείχαν οι Αμερικανοί υπουργοί Εσωτερικών και Ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, μαζί με διευρυμένη αμερικανική και ελληνική αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με το Μαξίμου, έμφαση δόθηκε στην «αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας και η σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και των υποδομών που έχει αναπτύξει, όπως των τερματικών σταθμών LNG Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, που την μετατρέπουν σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε ενεργειακή πύλη μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά LNG, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Ελλάδα, αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης.

«Δεν συμβαίνει συχνά να έρχονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα τόσοι πολλοί εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης. Θαρρώ αυτό καταδεικνύει την ισχύ της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας, αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδουμε στην ενεργειακή συνεργασία την οποία οικοδομούμε αυτή τη στιγμή.», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός, τονίζοντας στη συνέχεια ότι οι προοπτικές για μελλοντική συνεργασία «είναι τεράστιες».

Για ιστορική στιγμή έκανε λόγο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, «καθώς περισσότεροι από 80 αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν καταφθάσει στην Αθήνα γι’ αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη [σ.σ. την Υπουργική Συνάντηση για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία], προκειμένου να τονίσουν την ισχύ της διμερούς σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ τόνισε ακόμη τη διαχρονικότητα του δεσμού Ελλάδας – ΗΠΑ, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι «διαχρονικά σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας στρατηγικός σύμμαχος, από γεωπολιτικής πλευράς, στην περιοχή».

«Έχουμε να κάνουμε ανακοινώσεις που θα είναι σημαντικές για την περιφερειακή σταθερότητα ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με την Ελλάδα να αποτελεί τον ενεργειακό κόμβο για όλο το μήκος του Κάθετου Διαδρόμου», είπε ακόμη.

Ο Νταγκ Μπέργκαμ τόνισε, με τη σειρά του, πως η σημερινή συνάντηση «αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη σημασία της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία όμως γίνεται όλο και πιο ισχυρή».

«Όλα αυτά όμως αντανακλούν τη στιγμή που βρισκόμαστε στον χρόνο και στην ιστορία, δηλαδή ότι η ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα», είπε ακόμη και τόνισε πως «η ενεργειακή διπλωματία είναι ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει ο Πρόεδρος Τραμπ για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο».

«Η ενεργειακή αφθονία είναι ένα από τα στοιχεία που θα φέρουν ευημερία στον λαό σας, αλλά είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη», είπε απευθυνόμενο στον Έλληνα πρωθυπουργό και συμφώνησε πως πρόκειται για μία ιστορική στιγμή.

Τέλος ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, αναγνώρισε τον ρόλο της Ελλάδας στην απαλοιφή του φόρου άνθρακα και τη χαρακτήρισε ως μία «κορυφαία εμπορική χώρα», με «ηγετικό ρόλο στο εμπόριο με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Εξέφρασε, μάλιστα, την πίστη του πως η Ελλάδα θα αποκτήσει και ηγετικό ρόλο στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τολμηρή ηγεσία σας στο θέμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπου υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία που ήθελε να κάνει τη ναυτιλία πιο ακριβή και να επιβάλλει έναν παγκόσμιο φόρο άνθρακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτάχθηκαν σθεναρά σε αυτό και εκτιμώ την ηγεσία σας εδώ στην Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε τη ναυτιλία ελεύθερη και οικονομικά προσιτή», είπε ακόμη.

Ποιοι συμμετείχαν

Από την αμερικανική πλευρά στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρίγας, o Υφυπουργός Εξωτερικών Τζεϊκομπ Χέλμπεργκ, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοιλ, καθώς και ανώτατα στελέχη των αμερικανικών κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Development Finance Corporation (DFC) και Export-Import Bank (EXIM).

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο Α’ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Ανδρέας Φρυγανάς, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.