Δένδιας: Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου δημιούργησε την πλάνη για μια ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη

Στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή την συμπλήρωση 36 χρόνων από εκείνη την ημέρα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δημιούργησε την πλάνη πως όλοι οι πολίτες της Ευρώπης θα ζούσαν σε μια ελεύθερη και δημοκρατική ήπειρο».

Όπως τόνισε σε ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Άμυνας «η κατάσταση στην Ουκρανία σήμερα και το Τείχος της Λευκωσίας, που εξακολουθεί να διαιρεί την πρωτεύουσα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνουν ότι επρόκειτο για πλάνη».

Αναλυτικά την ανάρτηση του Ν. Δένδια αναφέρει: «Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, στις 9/11/1989, δημιούργησε την πλάνη ότι θα ζούσαν έκτοτε όλοι οι πολίτες της ηπείρου μας σε μια ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη.

Η Ουκρανία σήμερα και το Τείχος της Λευκωσίας, που εξακολουθεί να διαιρεί την πρωτεύουσα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για πλάνη».

Αυτό πρέπει να αλλάξει».