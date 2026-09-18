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Wall: Πιέσεις στον S&amp;P από το άλμα των αποδόσεων – Σε τροχιά για πτωτική εβδομάδα
Χρηματιστήρια
17:07 - 18 Σεπ 2026

Wall: Πιέσεις στον S&P από το άλμα των αποδόσεων – Σε τροχιά για πτωτική εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 κινείται με οριακές απώλειες την Παρασκευή 18/9 και οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες, παρά την προσωρινή ανάκαμψη του δείκτη μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve εδώ και τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς κινείται με οριακές απώλειες 0,17%, ενώ νωρίτερα είχε ενισχυθεί κατά 0,1% σε μια ιδιαίτερη εβδομάδα συναλλαγών. Ο Nasdaq Composite κινείται οριακά πτωτικά, ενώ και αυτός νωρίτερα σημείωνε άνοδο και ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 235 μονάδες ή 0,45%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε το 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007, ενισχύθηκε την Παρασκευή κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, στο 4,988%.

Με βάση τις κινήσεις της Παρασκευής, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες οδεύουν προς μικτή εβδομαδιαία επίδοση. Ο Dow Jones υποχωρεί περισσότερο από 1% σε εβδομαδιαία βάση και βρίσκεται σε τροχιά για τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών. Ο S&P 500 καταγράφει επίσης απώλειες 0,2% από την αρχή της εβδομάδας. Μόνο ο τεχνολογικός Nasdaq αναμένεται να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κέρδη, καθώς ενισχύεται κατά 0,7%.

Ανάκαμψη μετά την απόφαση της Fed

Οι αμερικανικές αγορές προέρχονται από μια θετική συνεδρίαση. Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 316 μονάδων ή 0,6%, ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,1%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άλμα 1,7%.

Οι μετοχές ανέκαμψαν μία ημέρα μετά την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Η κίνηση, συνοδευόμενη από την ένδειξη ότι ενδέχεται να υπάρξει τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων εντός του έτους, είχε οδηγήσει τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε πτώση την Τετάρτη.

Ωστόσο, η άνοδος της Πέμπτης, ιδιαίτερα στις τεχνολογικές μετοχές, δείχνει ότι αρκετοί επενδυτές φαίνεται να προεξοφλούν ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή επίμονου πληθωρισμού. Αντί αυτού, στρέφουν και πάλι την προσοχή τους στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τα εταιρικά κέρδη.

«Κάποια στιγμή όλοι οι κύκλοι τελειώνουν», δήλωσε στο CNBC ο Brian Levitt, επικεφαλής παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής αγορών της Invesco. Όπως ανέφερε, ο τρέχων κύκλος δεν θεωρεί ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα εξαιτίας των υψηλότερων επιτοκίων της Fed ή των αυξημένων τιμών πετρελαίου.

Αντίθετα, εκτίμησε ότι ο κύκλος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εάν υπάρξει ανατροπή στο επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα εάν κάποια μεγάλη εταιρεία τεχνολογικής υποδομής περιορίσει τις επενδύσεις της ή εάν η αγορά κρίνει ότι το ύψος των επενδύσεων είναι υπερβολικό σε σχέση με τις αναμενόμενες αποδόσεις.

«Αυτό όμως δεν είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο οι δηλώσεις αξιωματούχων της Fed

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή με νέες δηλώσεις αξιωματούχων της Federal Reserve. Η διοικητής της Fed Michelle Bowman, μόνιμο μέλος με δικαίωμα ψήφου στην αρμόδια επιτροπή νομισματικής πολιτικής (FOMC), καθώς και ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι Jeffrey Schmid, ο οποίος δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου, αναμένεται να μιλήσουν.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με τη σκέψη των αξιωματούχων πίσω από την ομόφωνη απόφαση της Τετάρτης για αύξηση των επιτοκίων.

Στο μηνιαίο επενδυτικό σημείωμα που απέστειλε στους πελάτες του την Πέμπτη, ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management, ανέφερε ότι η ομάδα του αναμένει πως η άνοδος των μετοχών θα συνεχιστεί τους επόμενους έξι έως 12 μήνες.

«Φυσικά, οι αυξήσεις επιτοκίων δεν θα οδηγήσουν σε περισσότερη παραγωγή πετρελαίου ή chips, ενώ η αύξηση του κρατικού χρέους θα περιπλέξει τις προοπτικές», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να θεωρούν αυτομάτως ότι τα γεωπολιτικά σοκ θα προκαλέσουν παρατεταμένη αδυναμία στις αγορές ή ότι τα προβλήματα χρέους θα επηρεάσουν αρνητικά κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

«Με την αύξηση των κερδών να παραμένει ισχυρή και το χαμηλότερο κόστος συμπερασμού να ενισχύει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, πιστεύουμε ότι τα θεμελιώδη στηρίγματα για την άνοδο των αγορών παραμένουν ισχυρά», κατέληξε.

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