Ανδρουλάκης: Στρατηγικός μου αντίπαλος το σύστημα Μαξίμου, όπως ήταν και ο Τσίπρας με τον Καμμένο

Συζητώντας με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλλη στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου των S&D, Γιάννη Μανιάτη, με θέμα: "Ευρωπαϊκή ασφάλεια και Άμυνα. Η δοκιμασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης" ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την κυβερνητική πολιτική στον ενεργειακό τομέα.

«Η Νέα Δημοκρατία στα θέματα της ενέργειας τα έχει κάνει μπάχαλο. Επί της ουσίας συνεχίστηκε η εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η πράσινη μετάβαση αντί να γίνει με όρους ανταγωνιστικότητας και χαμηλού κόστους ζωής καταπολεμώντας την ενεργειακή φτώχεια, έγινε με διανομή του ενεργειακού χώρους προς όφελος των πολύ μεγάλων και ισχυρών οικονομικών παραγόντων της χώρας. Ενώ θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να παίρνουν όρους σύνδεσης κτηνοτρόφοι, αγρότες, μεταποιητές, συνεταιρισμοί, δήμοι, για να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και υπηρεσιών» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέροντας ότι ο τρόπος διανομής του ενεργειακού χώρου είναι σκάνδαλο.

«Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος κερδοσκόπος» συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Αντί να τρέξει γρήγορα τα δίκτυα, να τρέξει μηχανισμούς αποθήκευσης ώστε να έχει μια στιβαρή πράσινη μετάβαση, επι της ουσίας κάνει επενδύσεις που δεν ξέρω εν τέλει ποιον ικανοποιούν και ποιον ωφελούν, πάντως όχι τον Έλληνα πολίτη και καταναλωτή» τόνισε.

Ως προς τα εθνικά θέματα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών «ήταν το χαλί για να φτάσει ο Ερντογάν στις Βρυξέλλες και να διεκδικεί η Τουρκία να έχει πλήρη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Τι κερδίσαμε εμείς; Έγινε η επένδυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης; Παγωμένη είναι διότι η Τουρκία λέει ότι “αν δεν αδειοδοτείται από εμένα, δεν προχωρά”. Σταμάτησε το αφήγημα της "Γαλάζιας Πατρίδας"; Στα σχολικά τους βιβλία είναι».

Σχετικά με τη σύνδεση εκ μέρους του Πρωθυπουργού της άρσης του casus belli με την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, σχολίασε ότι «δεν μπορεί να είναι κομμάτι παζαριού γιατί γίνεται μια συνεδρίαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, αίρεται και επανέρχεται μετά πολύ εύκολα. Ενώ η είσοδος της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας είναι κάτι μόνιμο. Τώρα, αν η Τουρκία θέλει να άρει το casus belli μόνη της, χωρίς να πάρει κάτι, με μεγάλη χαρά ας το κάνει αύριο το πρωί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς ως ΠΑΣΟΚ».

Στον απόηχο της παρουσίασης ολοκληρωμένου σχεδίου σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον απόηχο των αιματηρών γεγονότων στα Βορίζια, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Έχουμε μια τραγωδία, ξαφνικά γίνεται ένα ριάλιτι σόου. Δεν μιλάει ο Πρωθυπουργός, πάει ο κ. Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη και ανακοινώνει ότι θα σταματήσουν να ρίχνουν μπαλωθιές στους γάμους. Γιατί δεν το κάνατε ως τώρα; Είναι κακούργημα -από το 2011- η οπλοκατοχή σε κοινωνική εκδήλωση».

«Είναι καθαρή η γραμμή του ΠΑΣΟΚ: στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνουμε Κυβέρνηση. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η κουλτούρα συναινέσεων που πρέπει να διαπερνά οριζοντίως όλο το πολιτικό σύστημα, ιδιαίτερα μετά την επώδυνη εμπειρία του μνημονίου που ήταν το απόγειο του ελληνικού διχασμού της μεταπολίτευσης με τεράστια ζημιά για τη χώρα» σημείωσε μιλώντας για κουλτούρα συναινέσεων σε τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η παιδεία, η υγεία, όπου δεν μπορεί μια Κυβέρνηση σε τέσσερα χρόνια να τα αλλάξει όλα.

Τέλος, ως προς την πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε:

«Στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση.

Η χώρα πέρασε δέκα χρόνια μνημόνια. Ο ελληνικός λαός περίμενε να βγούμε από τα μνημόνια, να έχουμε δημοσιονομική ευελιξία για καλύτερο κοινωνικό κράτος, με βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη και ένα κράτος που θα λειτουργεί. Έχει πετύχει κάτι αυτή η κυβέρνηση σε αυτούς τους τομείς;

“Βρέχει δικογραφίες” στη Βουλή των Ελλήνων από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και εμποδίζουν να τις ερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα, διότι δημιουργούν μια νοοτροπία στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο, ότι όλοι κοιτάμε τις καρέκλες μας και δεν μας ακουμπάει κανείς, είμαστε ατιμώρητοι. Διαφωνώ, δεν ανήκω σε αυτή την πτέρυγα ούτε σε αυτή την όχθη.

Άρα, αυτό το πολιτικό σύστημα που διοικεί σήμερα τη χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι στρατηγικοί μου αντίπαλοι, όπως ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο. Έχουμε αυτό το δικαίωμα ως παράταξη; Αυτές είναι οι αρχές, οι αξίες μας και έτσι θα πορευτούμε. Εμείς θέλουμε για τη χώρα μια καλύτερη σελίδα».