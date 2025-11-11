ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Interview: Άνετη πρωτιά για ΝΔ αλλά με ρωγμές στην περιφέρεια που «πρασινίζει»
Πολιτική
12:30 - 11 Νοε 2025

Interview: Άνετη πρωτιά για ΝΔ αλλά με ρωγμές στην περιφέρεια που «πρασινίζει»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,2 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα  νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (11/11),  ενώ μόλις το 14% των πολιτών θεωρεί ότι η αντιπολίτευση ασκεί σοβαρό και ουσιαστικό έργο.

Η έρευνα της Interview για το Political διεξήχθη το διάστημα 6–10 Νοεμβρίου και δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα παραμένει σταθερό στις δυνάμεις του, όπως και στη διαφορά από τους αντιπάλους του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με σημαντικό προβάδισμα ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4%, ενώ «άλλο κόμμα» δηλώνει το 11,1%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 24%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 6,7%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας από 4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 19,6%.

political1_7b263.jpg

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει κάμψη της ΝΔ σε τέσσερις περιφέρειες, κυρίως αγροτικές και ημιαστικές, με τον εκλογικό χάρτη να «πρασινίζει» σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, εξέλιξη που αποδίδεται σε αυξημένη δυσαρέσκεια για κυβερνητικούς χειρισμούς (όπως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ).

dimoskopisi_39_a16b4.jpg

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση, πρώτος έρχεται ο Μητσοτάκης με 29%, αλλά προηγείται ο «Κανένας» με 32%. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης (8,9%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (6,1%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου (5,3%), ο Δημήτρης Κουτσούμπας (5%), ο Στέφανος Κασσελάκης (4,5%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (3,2%), ο Σωκράτης Φάμελλος (2,9%), ο Αλέξης Χαρίτσης (1,3%), και ο Δημήτρης Νατσιός (1,1%).

Η πλειονότητα των πολιτών (56%) θεωρεί ότι η αντιπολίτευση περιορίζεται σε κινήσεις εντυπωσιασμού, το 28% ότι δεν παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις, ενώ μόλις το 14% πιστεύει πως υπάρχει ουσιαστικός πολιτικός διάλογος.

Παράλληλα, σχεδόν τρεις στους δέκα βλέπουν θετικά την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα για ανανέωση της εικόνας του, ενώ δύο στους δέκα δηλώνουν ότι θα αγόραζαν το βιβλίο του «Ιθάκη».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των ΕΛΤΑ, το 62% δηλώνει ότι προτιμά ιδιωτικές εταιρείες courier για τις αποστολές του, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ, ενώ 4% απαντά «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ».

political3_fdc80.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξαγγελία Μητσοτάκη για το αγροτικό πετρέλαιο εν μέσω κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων
Πολιτική

Εξαγγελία Μητσοτάκη για το αγροτικό πετρέλαιο εν μέσω κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων

Νέα αγορά μετοχών της Metlen από Ευ. Μυτιληναίο – Στα €421.525 το συνολικό κόστος
Αναλύσεις

Νέα αγορά μετοχών της Metlen από Ευ. Μυτιληναίο – Στα €421.525 το συνολικό κόστος

Λόγια σταράτα για τις επενδύσεις από τον Φωκίωνα Καραβία της Eurobank
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Λόγια σταράτα για τις επενδύσεις από τον Φωκίωνα Καραβία της Eurobank

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»
Πολιτική

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο
Πολιτική

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες
Πολιτική

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμά

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ