Interview: Άνετη πρωτιά για ΝΔ αλλά με ρωγμές στην περιφέρεια που «πρασινίζει»

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,2 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (11/11), ενώ μόλις το 14% των πολιτών θεωρεί ότι η αντιπολίτευση ασκεί σοβαρό και ουσιαστικό έργο.

Η έρευνα της Interview για το Political διεξήχθη το διάστημα 6–10 Νοεμβρίου και δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα παραμένει σταθερό στις δυνάμεις του, όπως και στη διαφορά από τους αντιπάλους του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με σημαντικό προβάδισμα ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4%, ενώ «άλλο κόμμα» δηλώνει το 11,1%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 24%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 6,7%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας από 4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 19,6%.

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει κάμψη της ΝΔ σε τέσσερις περιφέρειες, κυρίως αγροτικές και ημιαστικές, με τον εκλογικό χάρτη να «πρασινίζει» σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, εξέλιξη που αποδίδεται σε αυξημένη δυσαρέσκεια για κυβερνητικούς χειρισμούς (όπως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση, πρώτος έρχεται ο Μητσοτάκης με 29%, αλλά προηγείται ο «Κανένας» με 32%. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης (8,9%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (6,1%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου (5,3%), ο Δημήτρης Κουτσούμπας (5%), ο Στέφανος Κασσελάκης (4,5%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (3,2%), ο Σωκράτης Φάμελλος (2,9%), ο Αλέξης Χαρίτσης (1,3%), και ο Δημήτρης Νατσιός (1,1%).

Η πλειονότητα των πολιτών (56%) θεωρεί ότι η αντιπολίτευση περιορίζεται σε κινήσεις εντυπωσιασμού, το 28% ότι δεν παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις, ενώ μόλις το 14% πιστεύει πως υπάρχει ουσιαστικός πολιτικός διάλογος.

Παράλληλα, σχεδόν τρεις στους δέκα βλέπουν θετικά την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα για ανανέωση της εικόνας του, ενώ δύο στους δέκα δηλώνουν ότι θα αγόραζαν το βιβλίο του «Ιθάκη».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των ΕΛΤΑ, το 62% δηλώνει ότι προτιμά ιδιωτικές εταιρείες courier για τις αποστολές του, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ, ενώ 4% απαντά «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ».