Εξαγγελία Μητσοτάκη για το αγροτικό πετρέλαιο εν μέσω κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων
Πολιτική
12:14 - 11 Νοε 2025

Εξαγγελία Μητσοτάκη για το αγροτικό πετρέλαιο εν μέσω κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων

Reporter.gr Newsroom
Εν μέσω κινητοποιήσεων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη (11/11) αύξηση των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, με τον πρωθυπουργό να υπόσχεται στήριξη στον πρωτογενή τομέα.

Την ανακοίνωση για το αγροτικό πετρέλαιο έκανε αρχικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και τη σκυτάλη πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Ροδόπη.

«Αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες μας», είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα».

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός «είμαστε σε μια συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και να εξυγιάνουμε, εν κινήσει, τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς καθυστερήσεις το σύστημα πληρωμών». Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «ήταν αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε. Να γνωρίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ότι στο σχέδιό μας για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο».

Οι αγρότες διαδηλώνουν, πάντως, στην Αθήνα με βασικά αιτήματα την καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων, καθώς και την αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει επιφέρει στην κτηνοτροφία το καταστροφικό χτύπημα της ευλογιάς των προβάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 12:55
