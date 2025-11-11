Λόγια σταράτα για τις επενδύσεις από τον Φωκίωνα Καραβία της Eurobank
Γρηγόρης Νικολόπουλος
12:06 - 11 Νοε 2025

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank είναι ένας πολύ πετυχημένος manager και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που όμως μιλάει πάντα τεκμηριωμένα, βασιζόμενος σε στοιχεία. Οι απόψεις του δεν είναι ευχολόγια – όπως των περισσότερων πολιτικών ή εκπροσώπων φορέων, ακόμη και του ιδιωτικού τομέα. 

Ο Καραβίας λοιπόν, μιλώντας στο Athens Investment Forum, ξεκαθάρισε τα εξής:

Ότι ο δρόμος για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας είναι οι επενδύσεις.

Ότι το πρόβλημα για τις χαμηλές επενδύσεις – σύμφωνα με όλες τις επιχειρήσεις/πελάτες της τράπεζας - δεν είναι το ύψος του επιτοκίου χορηγήσεων αλλά οι ρυθμιστικοί κανόνες που δυσχεραίνουν τις επενδύσεις.

Ανέφερε δε δυο στοιχεία: Ότι σύμφωνα με το TMF Global Business Complexity Index, διατηρούμε την αρνητική πρωτιά μεταξύ 79 χωρών, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όσον αφορά την πολυπλοκότητα και την ακαμψία του ρυθμιστικού και φορολογικού περιβάλλοντος. Και επιπλέον, σύμφωνα με τον δείκτη του WIPO, η Ελλάδα είναι 25η από τις 27 χώρες της ΕΕ όσον αφορά την εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγή.

Ο κ. Καραβίας αναφερόμενος στο τι πρέπει να κάνει το κράτος είπε ότι πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, εννοώντας ασφαλώς τη μείωση του ρυθμιστικού βάρους, δηλαδή τον περιορισμό της εμπλοκής του δημοσίου στις δουλειές και εξειδίκευσε λέγοντας «Έχουμε ανασφάλεια δικαίου, αργή απονομή του, πολυδαίδαλη νομοθεσία, μεγάλο ρυθμιστικό βάρος. Μας το επισημαίνουν όλοι, σε κάθε ευκαιρία. Πρόσφατη έκθεση του Στέητ Ντηπάρτμεντ μιλά για ξένες επενδύσεις που συναντούν εμπόδια από τη γραφειοκρατία, τις μακρόσυρτες δικονομικές διαδικασίες, την πολυπλοκότητα νόμων και ρυθμίσεων, το αιώνια ημιτελές κτηματολόγιο και τις μη καθορισμένες χρήσεις γης. Το ίδιο ισχύει για κάθε επένδυση. Υστερούμε σε όλους τους σχετικούς τομείς έναντι του μέσου όρου της ΕΕ και μάλιστα σε κάποιους από αυτούς η απόσταση μεγαλώνει.»

Απαντώντας δε σε ερωτήσεις που του θέσαμε από το Reporter.gr είπε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η εξόφληση των εμπορικών τιμολογίων η οποία είναι εξαιρετικά αργή και ότι το παράδειγμα πρέπει να δοθεί από το δημόσιο το οποίο καθυστερεί τις εξοφλήσεις πληρωμών, πράγμα παράξενο δεδομένου του δημοσιονομικού αλλά και του ταμειακού πλεονάσματος που έχει.

Ο κ. Καραβίας κατέληξε ότι οι μεταρρυθμίσεις για την αύξηση των επενδύσεων και την επιτάχυνση των πληρωμών, είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει η οικονομία από το επενδυτικό τέλμα στο οποίο βρίσκεται.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 17:49
