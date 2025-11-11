Μητσοτάκης: Κόσμημα για το ΕΣΥ το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής
Πολιτική
16:59 - 11 Νοε 2025

Μητσοτάκης: Κόσμημα για το ΕΣΥ το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής

Reporter.gr Newsroom
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το οποίο κατασκευάζεται με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα αποτελέσει «ένα πραγματικό νοσοκομείο του 21ου αιώνα» και «ένα από τα τρία κοσμήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας», σε μια περιοχή, όπως είπε, «που έχει πολλές ανάγκες και ιδιαίτερες ευαισθησίες».

Κατά την επίσκεψή του στο υπό κατασκευή νοσοκομείο, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών. Όπως ανέφερε, «σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το νέο νοσοκομείο της Κομοτηνής θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027, ταυτόχρονα με τα άλλα δύο νοσοκομεία που ανεγείρονται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι «και τα τρία αυτά νέα νοσοκομεία θα αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, όπου οι μαθητές τον υποδέχθηκαν «με μουσική και χαμόγελα», ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Μουσείο Καραθεοδωρή και είχε συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Παντελεήμονα και τον Τοποτηρητή Μουφτή Κομοτηνής Γιασέρ Σερήφ Δαμάδογλου.

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο - Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φετινό καλοκαίρι
Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο - Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φετινό καλοκαίρι

