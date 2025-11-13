Ανδρουλάκης: Η Χάρτα Αγροτικής Αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ & ο «γενίτσαρος» Φλωρίδης
17:53 - 13 Νοε 2025

«Η κατάσταση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία είναι πέρα για πέρα αποκαρδιωτική», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην παρέμβασή του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αφεθεί χωρίς προστασία απέναντι στην εκτίναξη του κόστους παραγωγής και το κύμα ακρίβειας, ενώ οι καταστροφικές θεομηνίες Daniel και Elias έχουν πλήξει σοβαρά το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Παράλληλα, κατήγγειλε την «πλήρη διάλυση» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της παραγωγής, προειδοποιώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει ένα νέο «Μνημόνιο» στον πρωτογενή τομέα, που θα βλάψει τους παραγωγούς και την εθνική οικονομία.

Σφοδρή ήταν η κριτική του και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο χαρακτήρισε «εγκληματική οργάνωση» που καταχράστηκε τις επιδοτήσεις των αγροτών, με την κάλυψη της ηγεσίας του υπουργείου και της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ποτέ ξανά το Κοινοβούλιο δεν είχε υποστεί τέτοιον «ευτελισμό».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε επίσης ότι ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα εισοδήματα των αγροτών αυξήθηκαν κατά 8% την περίοδο 2020-2024, στην Ελλάδα μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 8%, αποτέλεσμα της «ανικανότητας και της διαφθοράς» της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διαβεβαίωσε ότι το κόμμα στέκεται δίπλα στους αγρότες και κτηνοτρόφους και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσες και πειστικές απαντήσεις για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων, τις οποίες χαρακτήρισε βασική αιτία οικονομικής ασφυξίας για τον πρωτογενή τομέα.

«Οι αγρότες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Η καταβολή των ενισχύσεων είναι ευθύνη του κράτους και δεν εξαρτάται από την έγκριση του action plan, όπως δήλωσε και ο Επίτροπος Γεωργίας, Χάνσεν», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ομιλία του με προειδοποίηση για τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχει ο αγροτικός κόσμος.

Η Χάρτα Αγροτικής Αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ

«Για το ζήτημα της ευλογιάς δεν χωρούν άλλες χρονοτριβές και παλινωδίες», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πως χρειάζεται εδώ και τώρα:

1) σαφές χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των αποζημιώσεων,

2) πλήρες Σχέδιο για την οργανωμένη αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου,

3) έκτακτο Επίδομα για τους εδώ και 15 μήνες άνεργους κτηνοτρόφους, και

4) μεταφορά πόρων στις περιφέρειες και στις Κτηνιατρικές τους Υπηρεσίες και άμεση πρόσληψη έκτακτου κτηνιατρικού προσωπικού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχεδιάζει «Χάρτα Αγροτικής Αναγέννησης για να κάνουμε τον αγροτικό τομέα ρίζα ενός άλλου παραγωγικού μοντέλου, μιας άλλης Ελλάδας από αυτή που σχεδιάζουν οι σύμβουλοι του Μαξίμου, μιας Ελλάδας για όλους» η οποία βασίζεται σε 4 άξονες:

1ος άξονας: Συμπίεση του Κόστους Παραγωγής

2ος άξονας: Προστασία Αγροτικής Γης

3ος άξονας: Προοπτικές σε νέους αγρότες και εκπαίδευση

4ος άξονας: Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και νέες τεχνολογίες

Ο «γενίτσαρος» Γιώργος Φλωρίδης

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε για «γκαιμπελισμό» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και «τον αρχηγό του Τάγματος των Γενιτσάρων, Γιώργο Φλωρίδη», όπως συγκεκριμένα ανέφερε, λέγοντας ότι παραποίησαν δηλώσεις του στη Κρήτη για την οπλοκατοχή και υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός παραμένει βουβός στην άθλια προπαγάνδα για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί οπλοκατοχής όπως στην Αμερική» σχολιάζοντας «απέναντί του υπάρχει ο ορθός λόγος και η πρόοδος».

