Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Λιβανέζο υπουργό Άμυνας: Μήνυμα στήριξης από τον Έλληνα πρωθυπουργό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (13/11) το απόγευμα με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Michel Menassah.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, ενώ επανέλαβε την ετοιμότητά της να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, να επισκεφθεί την Ελλάδα.

