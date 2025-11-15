Ο Ζελένσκι στην Ελλάδα: Στο επίκεντρο η ενέργεια - Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα

Eπίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει την Κυριακή (15/11) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συνάντηση με σαφές ενεργειακό αποτύπωμα και φόντο τις αυξημένες ανάγκες της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής και θα συναντήσει διαδοχικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Το ενεργειακό σκέλος δεσπόζει στην ατζέντα. Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας, οι ζημιές στο δίκτυο και τα περιορισμένα αποθέματα οδηγούν το Κίεβο σε αναζήτηση πρόσθετων ποσοτήτων αερίου και σε αύξηση εισαγωγών κατά 30%.

Η Αθήνα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως κόμβος αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη Ρεβυθούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης.

Σε μήνυμά του την Παρασκευή, ο κ. Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι Κίεβο και Αθήνα «διαμορφώνουν μια συμφωνία στον τομέα της ενέργειας» με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για την προμήθεια αερίου, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση.

Τόνισε επίσης ότι οι συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες «από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα» θα ενισχύσουν τις εγγυήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Στις επαφές που θα έχει στην Αθήνα, ο Ζελένσκι αναμένεται επίσης να τεθεί το ζήτημα της αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Επί τάπητος θα τεθεί η διμερής συμφωνία ασφαλείας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ζελένσκι τον Οκτώβριο του 2023, η οποία δεν έχει ακόμη κυρωθεί από τη Βουλή.

