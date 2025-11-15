Ο Ζελένσκι στην Ελλάδα: Στο επίκεντρο η ενέργεια - Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής και θα συναντήσει διαδοχικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
Το ενεργειακό σκέλος δεσπόζει στην ατζέντα. Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας, οι ζημιές στο δίκτυο και τα περιορισμένα αποθέματα οδηγούν το Κίεβο σε αναζήτηση πρόσθετων ποσοτήτων αερίου και σε αύξηση εισαγωγών κατά 30%.
Η Αθήνα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως κόμβος αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη Ρεβυθούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης.
Σε μήνυμά του την Παρασκευή, ο κ. Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι Κίεβο και Αθήνα «διαμορφώνουν μια συμφωνία στον τομέα της ενέργειας» με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για την προμήθεια αερίου, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση.
Τόνισε επίσης ότι οι συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες «από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα» θα ενισχύσουν τις εγγυήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.
Στις επαφές που θα έχει στην Αθήνα, ο Ζελένσκι αναμένεται επίσης να τεθεί το ζήτημα της αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.
Επί τάπητος θα τεθεί η διμερής συμφωνία ασφαλείας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ζελένσκι τον Οκτώβριο του 2023, η οποία δεν έχει ακόμη κυρωθεί από τη Βουλή.
Απαγόρευση συγκεντρώσεων
Στο μεταξύ, την απαγόρευση συγκεντρώσεων για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας την Φιλοθέη και το Χαλάνδρι ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00' έως και την ώρα 22:00' με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:
Δήμος Αθηναίων
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου - Λ. Βασ. Όλγας - Λ. Βασ. Αμαλίας - Ξενοφώντος - Φιλελλήνων - Πλ. Συντάγματος - Σταδίου - Αμερικής - Λυκαβηττού - Ηλ. Ρογκάκου - Κλεομένους - Πλουτάρχου - Ριζάρη - Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.
Δήμοι Φιλοθέης - Ψυχικού και Χαλανδρίου
Λ. Κηφισίας - Βεκιαρέλη - Γρίβα Διγενή - 25ης Μαρτίου - Μπιζανίου - Κορυτσάς - Μπενάκη - Κοκκώνη - Λ. Κηφισίας - Αγαμέμνονος - Αγ. Βαρβάρας - Σερρών - Λ. Κηφισίας.
Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».
Κλειστός θα είναι και ο Εθνικός Κήπος.