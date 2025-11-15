ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεφαλογιάννη: Διψήφια άνοδος στα έσοδα κατά την περίοδο εκτός της τουριστικής αιχμής
Πολιτική
19:44 - 15 Νοε 2025

Κεφαλογιάννη: Διψήφια άνοδος στα έσοδα κατά την περίοδο εκτός της τουριστικής αιχμής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, η οποία συνεχίζεται και το 2025 έπειτα από δύο διαδοχικές χρονιές-ρεκόρ, ανέδειξε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκαινιάζοντας την 40η Philoxenia – Hotelia και την έκθεση Food and Drinks by Detrop στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε, τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις για το 2025, με αύξηση στις αφίξεις και ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Σε σχέση με το 2024, καταγράφεται αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση και διψήφια ποσοστιαία άνοδος στα έσοδα κατά την περίοδο εκτός της τουριστικής αιχμής, στους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες.

«Βλέπουμε τα απτά αποτελέσματα της προσπάθειας των τοπικών κοινωνιών, των επιχειρήσεων και του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, αλλά και τα αποτελέσματα μίας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής, που θέτει ως προτεραιότητα την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την επικράτεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», τόνισε η κα Κεφαλογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αυτή αποδίδει ήδη καρπούς και θα αποδώσει ακόμη περισσότερους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο στρατηγικό σχέδιο για την ανάδειξη της Ελλάδας σε πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, η Υπουργός παρουσίασε τις παρεμβάσεις και δράσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, μεταξύ των οποίων:

-τη θεσμοθέτηση νέου συστήματος κατάταξης καταλυμάτων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση,

-την εφαρμογή πλαισίου ελάχιστων λειτουργικών προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφαλείας για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης,

-την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών και δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για επενδύσεις,

-την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για αναβάθμιση υποδομών και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών που εμπλουτίζουν την τουριστική προσφορά.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την ποιότητα των υπηρεσιών, αναβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των προορισμών και συμβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και νέων ταξιδιωτικών εμπειριών.

Η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η πολιτική του Υπουργείου θέτει τον ανθρώπινο παράγοντα στο επίκεντρο, τονίζοντας ότι η στήριξη και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε:

-στην ενίσχυση της στελέχωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,

-στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης (upskilling και reskilling) για εργαζόμενους και μακροχρόνια ανέργους,

-στη νέα πρωτοβουλία για αναβίωση του μοντέλου συνύπαρξης ξενοδοχείου και εκπαιδευτικής μονάδας, με αξιοποίηση κτιρίων του Υπουργείου που διαθέτουν άδεια δόμησης ξενοδοχείου.

Η Υπουργός τόνισε επίσης ότι η Θεσσαλονίκη ενισχύει σταθερά το τουριστικό της αποτύπωμα, καθώς το αναβαθμισμένο αεροδρόμιο, η αυξημένη αεροπορική συνδεσιμότητα, το Μετρό και οι νέες επενδύσεις σε υποδομές φιλοξενίας βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών και διευρύνουν τις επιλογές τους. Πρόσθεσε ότι η λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού θα ενισχύσει την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, ενώ η προώθηση του τουρισμού πόλεων και των city breaks –και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης– αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής.

Όπως υπογράμμισε, το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω του ΕΟΤ, θα συνεχίσει στοχευμένες δράσεις προβολής της πόλης, με συνεργασίες με tour operators, αεροπορικές εταιρείες, ταξίδια εξοικείωσης και συνέργειες με επιδραστικά Μέσα Ενημέρωσης.

Η Υπουργός επισήμανε τέλος ότι η Philoxenia αποτελεί πεδίο διαλόγου, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας, που εδώ και τέσσερις δεκαετίες συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή και προώθηση των ελληνικών προορισμών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη τη ΔΕΘ–Helexpo για την επιτυχή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι η συμπλήρωση 40 χρόνων συνεχούς παρουσίας αποτελεί σημαντικό σταθμό τόσο για τον θεσμό όσο και για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης, η οποία αναδεικνύεται σε ανερχόμενο ευρωπαϊκό αστικό προορισμό με σπουδαίες προοπτικές.

Με την ολοκλήρωση της τελετής των εγκαινίων, η Υπουργός συνοδευόμενη από την Υφυπουργό κα Άννα Καραμανλή και την Πρόεδρο του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκθέτες και επαγγελματίες του κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διοργάνωσης ως σημείο αναφοράς για την καινοτομία, τη συνεργασία και την προβολή του ελληνικού τουρισμού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα για τη χειμερινή περίοδο
Οικονομία

«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα για τη χειμερινή περίοδο

Μαρινάκης: Το καθαρά διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ
Πολιτική

Μαρινάκης: Το καθαρά διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ

Οι νέες προκλήσεις στις επιθεωρήσεις πλοίων από το Ίδρυμα Ευγενίδου
Ναυτιλία

Οι νέες προκλήσεις στις επιθεωρήσεις πλοίων από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Στο «limit up» το νωπό κρέας - Καμπανάκι για ελληνοποιήσεις
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Στο «limit up» το νωπό κρέας - Καμπανάκι για ελληνοποιήσεις

Ο Πρωθυπουργός δεν είναι Χάρι Πότερ, αλλά θέλει... μάγους τους πολίτες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο Πρωθυπουργός δεν είναι Χάρι Πότερ, αλλά θέλει... μάγους τους πολίτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος
Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive
Οικονομία

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά
Ειδήσεις

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 21:25

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες

Ειδήσεις
28/05/2026 - 21:05

Σκληρό μήνυμα ΕΕ στην Άγκυρα: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από την COP31»

Ναυτιλία
28/05/2026 - 21:01

Seanergy: Ισχυρή κερδοφορία και 18ο συνεχόμενο μέρισμα με φόντο την αγορά των Capesize

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/05/2026 - 20:50

Σε κλοιό πίεσης η μεταποίηση τροφίμων – Τα «καμπανάκια» του ΣΕΒΤ

Υγεία
28/05/2026 - 20:32

«Παγιδευμένοι» στην οθόνη 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling

Πολιτική
28/05/2026 - 20:12

Αθήνα προς Κίεβο: Επίσημο διάβημα για το περιστατικό με το drone στη Λευκάδα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 19:55

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:25

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:20

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 19:07

Μπέσεντ: Απειλές για κυρώσεις στο Ομάν – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:50

Πλαστικά Θράκης: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και ανασυγκρότηση σε σώμα

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:39

ΑΕΚ: Νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 2,75 εκατ. ευρώ με απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:30

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:22

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ