Φλωρίδης: 751 καταδικασθέντες επέλεξαν κοινωνική εργασία - Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης
15:11 - 17 Νοε 2025

Φλωρίδης: 751 καταδικασθέντες επέλεξαν κοινωνική εργασία - Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Από την έναρξη του θεσμού της κοινωνικής εργασίας την 1η Μαΐου 2024, συνολικά 751 καταδικασθέντες έχουν επιλέξει να προσφέρουν κοινωνική εργασία αντί για ποινή φυλάκισης, όπως τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η κοινωνική εργασία αφορά ποινές έως δύο έτη και ότι υπάρχει σύστημα παρακολούθησης για την τήρηση της διαδικασίας. Η πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνει 3.200 δηλωθείσες θέσεις, σε φορείς όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια, εφορίες αρχαιοτήτων και δήμους.

Κοινωνική εργασία και ανήλικοι

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ανηλίκους, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε παραδείγματα παιδιών με παραβατική συμπεριφορά στη Θεσσαλονίκη, που εργάστηκαν μαζί με συντηρητές έργων τέχνης, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον να ασχοληθούν και τα ίδια με τη συντήρηση έργων τέχνης, δείχνοντας τη θετική επίδραση του θεσμού στην επανένταξη.

Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εμφανίζει σημαντική καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, με τον μέσο όρο διάρκειας μιας υπόθεσης να φτάνει τις 1.500 ημέρες, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 650 ημερών. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η εκκαθάριση των υποθέσεων μπορεί να απαιτεί 2.000 - 2.500 ημέρες.

Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στον νέο δικαστικό χάρτη και στην ένταξη των Ειρηνοδικείων στα Πρωτοδικεία, μέτρο που διπλασιάζει τον ρυθμό εκκαθάρισης υποθέσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, 15.000 αστικές υποθέσεις έχουν προγραμματιστεί να εκδικαστούν το 2026 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, υποθέσεις που εκκρεμούν εδώ και τέσσερα χρόνια.

Επιπλέον, σημείωσε ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των δικαστών και η αποδοτικότητα του συστήματος, με τον ρυθμό εκκαθάρισης υποθέσεων να αυξάνεται από 82% σε 111%, ενισχύοντας την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης.

