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Νέα δικαστήρια σε πρώην στρατόπεδα: Συμφωνία Δικαιοσύνης και Άμυνας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Ειδήσεις
17:24 - 02 Σεπ 2026

Νέα δικαστήρια σε πρώην στρατόπεδα: Συμφωνία Δικαιοσύνης και Άμυνας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης υπέγραψαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2026, Συμφωνία Συνεργασίας αξιοποίησης μη επιχειρησιακά αναγκαίων στρατοπέδων για την εγκατάσταση δικαστικών υπηρεσιών. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε:

«Η υπογραφή της σημερινής στρατηγικής Συμφωνίας σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου φιλόδοξου κτηριακού προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πιστεύω ότι μέσω της παρούσας Συμφωνίας θα δοθεί η δυνατότητα πλήρους ανακαίνισης χώρων και καταστημάτων, όπου απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά και με τον τρόπο αυτόν στην εδραίωση του κράτους δικαίου στη Χώρα μας.

Είμαστε ευτυχείς που η συγκυρία και η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας αντιλήφθησαν τις ανάγκες και τα αιτήματά μας και ανταποκρίθηκαν άμεσα. Πιστεύω ότι το εγχείρημα είναι φιλόδοξο και προκλητικό, σίγουρα όμως υλοποιήσιμο και θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε:

«Η σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αντικείμενο την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίων στρατοπέδων για την εγκατάσταση δικαστικών υπηρεσιών, σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της διυπουργικής συνέργειας και της ορθολογικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή αξιοποιούνται και αναβαθμίζονται οι διαθέσιμοι χώροι και τα ακίνητα του ΥΠΕΘΑ, ώστε να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες της Δικαιοσύνης και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, λειτουργικό περιβάλλον για τις δικαστικές αρχές της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή εδράζεται στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους.

Από τη μία πλευρά, η Δικαιοσύνη αποκτά τις υποδομές που της αξίζουν, ενώ από την άλλη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διασφαλίζει το δίκαιο και προβλεπόμενο αντίτιμο για την παραχώρηση της περιουσίας του, ενισχύοντας τους πόρους που επιστρέφουν για τη μέριμνα του προσωπικού και την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Χαρακτηριστικά και εμβληματικά παραδείγματα αυτής της προσπάθειας αποτελούν οι περιπτώσεις των ιστορικών κτιρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων όπου στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς και των Στρατοπέδων «Ζησιμόπουλου» στο Ναύπλιο και «Μαντούβαλου» στο Γύθειο – έργα κομβικής σημασίας που αναδεικνύουν στην πράξη την αξία της θεσμικής αυτής συνέργειας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και προς την ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την ουσιαστική συμβολή τους στην προώθηση και ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας.

Μέσα από τέτοιες συνέργειες, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σταθερή πρόοδο και αξιοποίηση των δημόσιων πόρων με μακροπρόθεσμο όφελος για την εθνική οικονομία, τη Δικαιοσύνη και την κοινωνία».

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