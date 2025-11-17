15:53 - 17 Νοε 2025

«Καρφιά» Μαρινάκη κατά ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Θρασκιά – «Τσιπρολογία κι άγιος ο Θεός», απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Reporter.gr Newsroom
Με αιχμηρή γλώσσα σχολίασε, τη Δευτέρα (17/11), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαινάκης, δηλώσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ράνιας Θρασκιά· εξίσου αιχμηρή είναι και η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, που ακολούθησε λίγο αργότερα.  

Όλα ξεκίνησαν από τη δήλωση της κας Θρασκιά σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, η οποία υποστήριξε πως «ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο, πρέπει να συσπειρωθεί με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι».

Ερωτηθείσα εάν με αυτό εννοεί ακόμη και τον κ. Τσίπρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Ακόμη και τον κ. Τσίπρα, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν το διάλογο […] αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, η κα Θρασκιά απηύθυνε κάλεσμα για «συλλογική μετάβαση στην κάλπη», ενώ ερωτηθείσα σχετικά με το αν η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα απειλεί το ΠΑΣΟΚ, απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι απειλητικές είναι οι κυβερνητικές πολιτικές, αλλά και τα «δεξιότερα» της ΝΔ.

Τα «καρφιά» Μαρινάκη

Με αφορμή τις δηλώσεις της κας Θρασκιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές πως το ΠΑΣΟΚ «κλείνει» το μάτι τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον – όπως ισχυρίστηκε – φαίνεται να θεωρούν «εν δυνάμει εταίρο τους».

«Πριν από λίγη ώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα», έγραψε ο Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στο facebook.

Γενικεύοντας, μάλιστα, σημείωσε πως «αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους.»

«Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα “παραϋπουργεία δικαιοσύνης” του κ. Τσίπρα και “κρεμάστηκαν στα μανταλάκια”;

Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;», διερωτήθηκε καταληκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε λίγο αργότερα και ήταν εξίσου καυστική, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει πως ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έμεινε «σιωπηλός» για το θέμα της ακρίβειας που συζητήθηκε προσφάτως στη Βουλή, σήμερα (17/11) αποκάλυψε, με την τοποθέτησή του, την κυβερνητική ατζέντα, η οποία είναι, όπως σκωπτικά αναφέρουν, «Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!».

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα “δεν είμαι ο Χάρι Πότερ”», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Με την έναρξη της εβδομάδας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!», σημειώνεται παρακάτω, ενώ συνεχίζοντας στον ίδιο περιπαικτικό τόνο, η Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει:

«Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου “με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι”. Πού να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ.

Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα.

Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους.», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 17:07
