Μαρινάκης: Αμφιλεγόμενες οι δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες της αριστεράς

Με ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με ενδεχόμενες συνεργασίες με την αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης σημειώνει ότι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά, σε συνέντευξή της κατέστησε τον Αλέξη Τσίπρα ως εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματός της. Παρόμοιες τοποθετήσεις έχουν γίνει και από άλλα στελέχη του κόμματος του κ. Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ηγεσίας να συντάσσεται σε σειρά ζητημάτων όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προέρχονται από αυτόν, ακόμη και υιοθετώντας ακραία ρητορική σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο κ. Μαρινάκης θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συνοχή του ΠΑΣΟΚ: «Είναι όλοι στο κόμμα σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα “παραϋπουργεία δικαιοσύνης” του κ. Τσίπρα και “κρεμάστηκαν στα μανταλάκια”;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τονίζει την ιστορική διαδρομή ορισμένων στελεχών, που πριν από δέκα χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, διατήρησαν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και προσθέτει: «Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι τότε συνεργάστηκαν με τη ΝΔ, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;».

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση του στο Facebook ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει: «Πριν από λίγη ώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα.

Αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους.

Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παραϋπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια»;

Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από «συντρόφους» τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;».