Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στο Ελ Φασέρ, στο Βόρειο Νταρφούρ, στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε αμάχους που έχουν ανάγκη, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.
20:15 - 19 Νοε 2025
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη και ΥΠΕΞ του Σουδάν
Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Σουδάν Μουχί αλ-Ντιν Σαλέμ Αχμέντ, είχε σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.