Κυρανάκης: «Εισιτηριοδιαφυγή» τέλος, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική
17:55 - 20 Νοε 2025

Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά σε όλο και περισσότερους τομείς της δημόσιας διοίκησης, το υπουργείο Μεταφορών παρουσιάσε μια σειρά από εφαρμογές που ήδη μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της χώρας. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ενημερώνοντας την επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας της Βουλής, περιέγραψε το νέο τεχνολογικό πλαίσιο που μπαίνει σε εφαρμογή, με στόχο πιο αξιόπιστες, γρήγορες και διαφανείς μετακινήσεις για τους πολίτες.

«Με την τεχνητή νοημοσύνη στο πλευρό μας, μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς», τόνισε ο κ. Κυρανάκης, παρουσιάζοντας μια σειρά από καινοτομίες που αλλάζουν την καθημερινότητα των επιβατών.

Απόλυτη καταγραφή δρομολογίων: Τεχνητή νοημοσύνη στο μετρό της Αθήνας

Ένα από τα σημαντικότερα νέα εργαλεία αφορά την ακριβή παρακολούθηση των δρομολογίων του μετρό. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, τίθεται άμεσα σε λειτουργία σύστημα το οποίο, με τη χρήση αλγορίθμων ΤΝ, θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα δρομολόγια, τις χρονοσυχνότητες και τις περιόδους συνωστισμού στις αποβάθρες.

Οι αυτοματοποιημένες αναφορές που θα παράγονται χαρακτηρίστηκαν από τον κ. Κυρανάκη ως «απόλυτη αλήθεια», επιτρέποντας στους διαχειριστές του δικτύου να κάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζονται οι πιεσμένες ώρες της ημέρας και θα αναπροσαρμόζεται η διάθεση συρμών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Νέο σύστημα για την εισιτηριοδιαφυγή: Έλεγχος διπλοπερασμάτων με κάμερες και ΤΝ

Η αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο τομέα όπου αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Νέο σύστημα με κάμερες και αλγορίθμους θα εντοπίζει αυτόματα τα «διπλοπεράσματα» στα ακυρωτήρια, επισημαίνοντας σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις.

Το υπουργείο σημειώνει ότι τα αυξημένα έσοδα που προκύπτουν από την εντατικοποίηση των ελέγχων και την τεχνολογική αναβάθμιση επιστρέφουν τελικά στους πολίτες: περισσότερα δρομολόγια, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και πιο συχνή εξυπηρέτηση.

Ενδεικτικά, στον ηλεκτρικό και στο μετρό οι έλεγχοι εκτοξεύτηκαν από 1.020.000 το 2021 σε σχεδόν 5 εκατομμύρια φέτος, μέχρι τον Οκτώβριο.

Ανανέωση στόλου: Πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία έως το 2026

Στο μέτωπο της ανανέωσης του στόλου, ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2026 θα έχουν προστεθεί 1.075 νέα λεωφορεία στην Αθήνα. Από αυτά: περίπου το 1/3 θα είναι ηλεκτρικά, άλλο 1/3 θα κινείται με φυσικό αέριο, ενώ το υπόλοιπο θα αποτελείται από σύγχρονα diesel χαμηλών ρύπων.

Όπως ανέφερε, η Θεσσαλονίκη βιώνει ήδη αισθητή βελτίωση με την αύξηση των οχημάτων στους δρόμους και τη συχνότερη εκτέλεση δρομολογίων.

Ψηφιακό μάτι στις λεωφορειολωρίδες: Κάμερες σε λεωφορεία και αυτόματες κλήσεις μέσω gov.gr

Η λειτουργικότητα των λεωφορειολωρίδων βελτιώνεται χάρη σε νέο σύστημα που εγκαθίσταται στα λεωφορεία. Με κάμερες στο εμπρόσθιο μέρος και ειδικούς αλγόριθμους, τα οχήματα θα καταγράφουν παραβάσεις οδηγών που κινούνται παράνομα στις λωρίδες.

Οι πρώτες κλήσεις θα αρχίσουν να αποστέλλονται τον επόμενο μήνα μέσω gov.gr, ενώ το δίκτυο των καμερών θα επεκταθεί σταδιακά στις 600. Ήδη λειτουργεί πιλοτικά σε συνδυασμό με τις κάμερες της Αττικής Οδού.

Όπως επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός, «καθαρή λεωφορειολωρίδα σημαίνει συνέπεια στα δρομολόγια και σημαντικά ταχύτερη μετακίνηση για χιλιάδες επιβάτες».

Report.oasa.gr: Η φωνή των πολιτών σε πραγματικό χρόνο

Από τον προηγούμενο μήνα λειτουργεί η πλατφόρμα report.oasa.gr, επιτρέποντας στους πολίτες να αναφέρουν άμεσα προβλήματα που εντοπίζουν σε στάσεις, οχήματα, οδηγούς ή καθυστερήσεις.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες συγκεντρώθηκαν πάνω από 3.000 αναφορές, το 70% έχει ήδη απαντηθεί. Τα περισσότερα παράπονα αφορούσαν λεωφορεία (78%), ενώ ακολουθούν μετρό, τρόλεϊ, ηλεκτρικός και τραμ.

Η πλατφόρμα θεωρείται κομβική για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συγκοινωνιακών φορέων.

Η τεχνολογία γίνεται πλέον αναπόσπαστο εργαλείο καθημερινής λειτουργίας, με στόχο μια πιο αξιόπιστη, διαφανή και γρήγορη εμπειρία για τον επιβάτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 18:00
