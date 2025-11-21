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Τρίμπαλης (δίκη Predator): Όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε
Πολιτική
18:58 - 21 Νοε 2025

Τρίμπαλης (δίκη Predator): Όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε

Reporter.gr Newsroom
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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η δίκη για το σύστημα παρακολουθήσεων Predator, έπειτα από την αποκαλυπτική κατάθεση του πολιτικού μηχανικού Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο νόμιμου εκπροσώπου μίας από τις δύο εταιρείες που εμπλέκονται στην προμήθεια του συστήματος. 

Ο μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο μια κατάσταση φόβου, πιέσεων και “σκηνοθετημένων” διαδικασιών στη Βουλή, ενώ υποστήριξε ότι είχε παραστεί στην υπογραφή συμβάσεων με την Ελληνική Αστυνομία χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως το εύρος των ευθυνών του.

«Βρέθηκα εκπρόσωπος χωρίς να το ξέρω»

Ο κ. Τρίμπαλης ανέφερε ότι γνώρισε δύο εκ των κατηγορουμένων το 2019 μετά από σύσταση τρίτου προσώπου και ότι αποδέχθηκε να αναλάβει τον ρόλο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας χωρίς να έχει επίγνωση των συνεπειών. Όπως είπε, ο ίδιος θεωρούσε πως η παρουσία του ήταν τυπική και περιοριζόταν μόνο στην ημέρα της υπογραφής των συμβάσεων.

Ο διάλογος με τον πρόεδρο του δικαστηρίου ήταν αποκαλυπτικός:

Πρόεδρος: Σας είπαν ότι θα είστε νόμιμος εκπρόσωπος;

Μάρτυρας: Ναι, αλλά δεν ήξερα ότι θα είμαι υπεύθυνος για τα πάντα.

Πρόεδρος: Εμφανιζόσαστε μόνο την ημέρα της υπογραφής;

Μάρτυρας: Ναι.

Ο μάρτυρας δήλωσε ότι παρέμεινε στη θέση έως τον Απρίλιο του 2024.

Η υπεράσπιση ενός εκ των κατηγορουμένων αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία του μάρτυρα, υπενθυμίζοντας ότι κατά την κατάθεσή του στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου είχε δηλώσει ότι ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας αλλά δεν γνώριζε τον ρόλο του συγκεκριμένου κατηγορουμένου. Το γεγονός αυτό, κατά την υπεράσπιση, έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρει τώρα περί καθοδήγησης.

Ζω υπό καθεστώς φόβου - Μου έδιναν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις

Ο κ. Τρίμπαλης, εμφανώς φορτισμένος, περιέγραψε ότι ζει με φόβο γιατί «οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι». Υποστήριξε ότι όταν κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν αποκάλυψε τίποτα από όσα είπε σήμερα στο δικαστήριο, επειδή «οι περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις είχαν δοθεί έτοιμες» από τον κατηγορούμενο και στενό συνεργάτη του.

Ακόμη, όπως ισχυρίστηκε, αμέσως μετά την κατάθεσή του στη Βουλή δέχθηκε τηλεφώνημα με το οποίο τον διαβεβαίωσαν: «Τα είπες εντάξει».

Ο μάρτυρας αποκάλυψε ότι όταν άρχισαν να εμφανίζονται δημοσιεύματα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο ίδιος «παρέλυσε από τον φόβο», όμως οι εμπλεκόμενοι τον καθησύχαζαν με τη φράση: «Όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αίσθηση μέσα στην αίθουσα, καθώς συνδέει άμεσα τη στάση των εμπλεκομένων με πολιτική κάλυψη, κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει νέα πολιτική αντιπαράθεση.

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