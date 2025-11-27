Αρναούτογλου: Όχι άλλη ανοχή στην παράνομη Τουρκική αλιεία – Προστατέψτε τους νόμιμους Ευρωπαίους ψαράδες

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Ισχυρό μήνυμα κατά της ανεξέλεγκτης παράνομης Τουρκικής αλιείας στο Αιγαίο απηύθυνε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, κατά τη συζήτηση για τις Αλιευτικές Δυνατότητες 2026, που αφορά τη διασφάλιση των αποθεμάτων ψαριών, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των παράκτιων κοινοτήτων.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι η βιώσιμη αλιεία δεν μπορεί να σημαίνει τιμωρία των Ευρωπαίων επαγγελματιών που σέβονται τον νόμο, ενώ την ίδια ώρα στο Αιγαίο εντείνεται η παράνομη αλιευτική δραστηριότητα από τουρκικές μηχανότρατες και σκάφη.

Ο κ. Αρναούτογλου κάλεσε την Κομισιόν:

Να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, όταν παραβιάζουν τους κανόνες.

Να ενισχύσει τους ελέγχους και την αστυνόμευση στα ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα.

Να στηρίξει ουσιαστικά τους επαγγελματίες αλιείς που τηρούν τη νομιμότητα.

«Δεν γίνεται οι Ευρωπαίοι ψαράδες να περιορίζονται, ενώ στο Αιγαίο η παράνομη Τουρκική αλιεία δίνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, χωρίς κανένα έλεγχο», επεσήμανε ο ευρωβουλευτής.

Στο ίδιο πνεύμα, υπογράμμισε ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρέπει να συμβαδίζει με δίκαιη μεταχείριση των αλιέων που σέβονται τους κανόνες:

«Αν δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ίσους κανόνες και πραγματική στήριξη, τότε θα έχουμε και βιώσιμες θάλασσες και ζωντανές παράκτιες κοινότητες», δήλωσε.