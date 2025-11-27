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ΣΕΠΕ: Τιμάται με το βραβείο «Excellence in Contribution to the Digital Economy» στα InfoCom Awards 2025
Επιχειρήσεις
11:42 - 27 Νοε 2025

ΣΕΠΕ: Τιμάται με το βραβείο «Excellence in Contribution to the Digital Economy» στα InfoCom Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ανακοινώνει τη διάκρισή του με το βραβείο «Excellence in Contribution to the Digital Economy»στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων InfoCom Awards 2025. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο  Divani Caravel, κατά τη διάρκεια του 27ου Συνεδρίου InfoCom World 2025, με κεντρικό θέμα "AI-Volution: A Brave New World!".

Η διάκριση αυτή συμπίπτει με την επέτειο των τριάντα (30) ετών παρουσίας του ΣΕΠΕ καιαποτελεί αναγνώριση της αδιάλειπτης και ουσιαστικής συμβολής του ΣΕΠΕ στη διαμόρφωση, προώθηση και ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα. Παράλληλα,επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Συνδέσμου να συνεχίσει τη δυναμική του παρουσία, συνεισφέροντας καθοριστικά στη νέα ψηφιακή εποχή, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν το επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο.

Η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, παρέλαβε το βραβείο, επισημαίνοντας: «Είναι μεγάλη τιμή για τον ΣΕΠΕ, ιδιαίτερα φέτος που συμπληρώνει τρεις δεκαετίες προσφοράς, να λαμβάνει αυτό το βραβείο, το οποίο αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια όλων των μελών μας αλλά και συνολικά της βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας για μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική ψηφιακή Ελλάδα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στα μέλη του ΣΕΠΕ, όσο και στις ομάδες εργασίας, στις επιτροπές, στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμβολή τους και τη σκληρή δουλειά για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η ψηφιακή τεχνολογίααποτελεί τη βασική υποδομή λειτουργίας, ανεξαρτήτως τομέα, και την κινητήρια δύναμη του μέλλοντος και ο ΣΕΠΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες, που παρέχειαυτή η ψηφιακή επανάσταση,μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην ανάδειξη του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνέςεπίπεδο».

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