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Εθνική Ασφαλιστική: Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Πειραιώς φέρνει ανάπτυξη, σταθερότητα και νέες ευκαιρίες
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
11:35 - 27 Νοε 2025

Εθνική Ασφαλιστική: Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Πειραιώς φέρνει ανάπτυξη, σταθερότητα και νέες ευκαιρίες

Reporter.gr Newsroom
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«Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Τράπεζα Πειραιώς φέρνει ανάπτυξη, σταθερότητα και νέες ευκαιρίες για όλους», αναφέρει η Εθνική Ασφαλιστική σε ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά αναφέρει:

Σε μια νέα και δυναμική εποχή ανάπτυξης εισέρχεται η Εθνική Ασφαλιστική μετά τη σημερινή ανακοίνωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς της από τον Όμιλο Πειραιώς. Αξιοποιώντας τη στήριξη, την τεχνογνωσία και τις υποδομές του σημαντικού χρηματοοικονομικού Ομίλου, η Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω την ανάπτυξή της και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της.

Με 134 χρόνια ιστορίας στην χώρα, η κορυφαία ασφαλιστική εταιρία αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες ισχυρό πυλώνα σταθερότητας τόσο για τον τομέα της ασφάλισης όσο και για την Ελληνική κοινωνία συνολικά, έχοντας οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.

Η ένταξη σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς χρηματοοικονομικούς Ομίλους της Ελλάδας ενδυναμώνει τον προσανατολισμό της Εθνικής Ασφαλιστικής στην βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη και ξεκλειδώνει νέες προοπτικές εξέλιξης, δίνοντάς της την δυνατότητα να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της εποχής, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ως μέλος πλέον του Ομίλου Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει με συνέπεια, αξιοπιστία και ξεκάθαρο όραμα, να τιμά την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων, των ανθρώπων και των συνεργατών της, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να ενισχύει την πορεία προς ένα ισχυρότερο και πιο σύγχρονο μέλλον για την ελληνική ασφάλιση.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 11:40
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