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Συνάντηση Χατζηδάκη - Γκίλφοϊλ: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική
16:47 - 03 Δεκ 2025

Συνάντηση Χατζηδάκη - Γκίλφοϊλ: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα (3/12) με την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Kimberly Guilfoyle. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογραμμίστηκε ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις πρόσφατες συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Παράλληλα, συζητήθηκαν και οι προοπτικές για περαιτέρω εμβάθυνση στον τομέα αυτό, αλλά και της οικονομικής συνεργασίας γενικότερα.

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία, χάρη στη φιλοεπενδυτική πολιτική της κυβέρνησης. Ενώ εξέφρασε το ενδιαφέρον για προσέλκυση νέων επενδύσεων από τις ΗΠΑ, σε συνέχεια όλων όσων έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια.

Μετά το τέλος της συνάντησης πραγματοποιηθήκαν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε:

«Είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση με την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κ. Kimberly Guilfoyle, η οποία είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, αλλά έχει αποδείξει ότι είναι αρκετά δυναμική. Και παράλληλα έχει συνδυάσει την παρουσία της με πολύ σημαντικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας. Συμφωνίες που φέρνουν πιο κοντά τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ελλάδα. Συμφωνίες που αναβαθμίζουν ακόμα τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτήν τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κυβέρνηση Trump.

Είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας αξιόπιστος εταίρος στο ΝΑΤΟ, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ενώ παράλληλα, μετά τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 6,5 χρόνια στην Ελλάδα, από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, και μετά τις επενδύσεις που αποφασίστηκε να γίνουν τις τελευταίες μέρες, προσδοκούμε ενίσχυση της οικονομικής μας συνεργασίας, προσδοκούμε νέες περισσότερες επενδύσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ξεκάθαρα φιλική στις επενδύσεις».

Από την πλευρά της η κ. Guilfoyle δήλωσε:

«Κ. Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, σας ευχαριστώ για τη θερμή σας φιλοξενία σήμερα. Είναι τιμή μου να υπηρετώ ως Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Η Ελλάδα υπήρξε ισχυρός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, της ενέργειας, της ναυτιλίας και της καινοτομίας. Με τις ισχυρές οικονομικές της προοπτικές, τη δέσμευσή της στην επίλυση συγκρούσεων και την ουσιαστική συνεισφορά της στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας, ο βασικός ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου μόνο θα αυξηθεί. Και σήμερα, υπό την ηγεσία του οραματιστή Προέδρου Donald J. Trump, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να αναβαθμίσουν αυτή τη σχέση, όπως ποτέ άλλοτε. Ο Πρόεδρος Trump πιστεύει ότι οι ισχυροί σύμμαχοι αξίζουν ισχυρές συνεργασίες, βασισμένες στον σεβασμό, την αμοιβαιότητα και τα αποτελέσματα. Ανυπομονώ να εργαστώ για την επιτυχία της Ελλάδας και τις μακροχρόνιες διαπροσωπικές και επιχειρηματικές μας σχέσεις για να επιτύχουμε νίκες και για τις δύο υπέροχες χώρες μας»

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