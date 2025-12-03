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Motor Oil και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού σε Αθήνα και Ηράκλειο
Υγεία
16:38 - 03 Δεκ 2025

Motor Oil και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού σε Αθήνα και Ηράκλειο

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, ο Όμιλος Motor Oil, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής συνεισφοράς του «Φροντίζω», μαζί με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» διοργανώνουν μεγάλη δράση ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, την ημέρα αυτή, από τις 10:00 έως τις 18:00, οι ομάδες εθελοντών του Συλλόγου μαζί με εθελοντές εργαζομένους του ομίλου Motor Oil θα υποδέχονται τους πολίτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη σημασία της προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων στα ειδικά περίπτερα στο Μετρό στον σταθμό του Συντάγματος στην Αθήνα και στην Πλατεία Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.

Στα δυο αυτά σημεία θα δίνεται επίσης η δυνατότητα εγγραφής νέων δοτών ώστε να μεγαλώσουμε όλοι μαζί την αλυσίδα αγάπης και ζωής ενώνοντας όλους όσους θέλουν να προσφέρουν με αυτούς που μας χρειάζονται. Όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές θα μπορέσουν να δώσουν στοματικό επίχρισμα (σάλιο), να συμπληρώσουν την αίτηση του Συλλόγου και έτσι να εγγραφούν στην παγκόσμια και εγχώρια βάση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Με αυτό τον τρόπο, κάποιοι από εμάς ίσως σώσουμε τη ζωή ενός ασθενούς που πάσχει από κάποιο σοβαρό αιματολογικό νόσημα.

Ο Όμιλος Motor Oil με αυτό τον τρόπο τιμάει κάθε χρόνο τη μνήμη και το έργο της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, Ιδρύτριας του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, η οποία δημιούργησε μια μεγάλη αλυσίδα ελπίδας που συνεχίζεται δυναμικά.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου με την δράση αυτή τα τελευταία 3 χρόνια έχουν συνεισφέρει στην συγκέντρωση 500 εθελοντών δοτών μυελού των οστών και γίνονται κρίκος της μεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας που η αποστολή της είναι να σώζει ζωές και έχει εμπνεύσει χιλιάδες πολίτες να στηρίξουν με μια πράξη ζωής τους συνανθρώπους τους.

Από την ίδρυση του το 2012 μέχρι σήμερα, το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ έχει εγγράψει σχεδόν 200.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, 489 από τους οποίους έχουν βρεθεί συμβατοί.

Με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας και ελληνικής δεξαμενής εθελοντών δοτών, η δράση φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην επίτευξη του νέου στόχου του Συλλόγου: να εγγράψει 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, χαρίζοντας ελπίδα για ζωή σε συνανθρώπους μας.

Ο στόχος αυτός έχει τεθεί με το σύνθημα “Βάζουμε… τη ζωή ψηλά και Νέο Στόχο: 300.000 Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών».

Στο ειδικό περίπτερο στο σταθμό μετρό Συντάγματος, τον χώρο του οποίου παραχώρησε η ΣΤΑ.ΣΥ., θα βρίσκεται από τις 10:00-13:00 ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89.8 που θα εκπέμπει ζωντανά με αγαπημένους καλλιτέχνες, ενώ σε Αθήνα και Ηράκλειο το «παρών» θα δώσουν ολυμπιονίκες και γνωστοί αθλητές!

Στις 5 Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε τον Εθελοντισμό με πράξεις.
Με ένα απλό δείγμα, μπορείς να χαρίσεις ελπίδα. Μπορείς να χαρίσεις ζωή.

{https://www.youtube.com/watch?v=mi-zSKTsCKs}

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