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ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»
Πολιτική
16:59 - 03 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

Reporter.gr Newsroom
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Κριτική στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τους αγρότες, άσκησε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Ο Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως “το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου”.

Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους “φραπέδες”, τους “χασάπηδες” και τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας με τη φεράρι, που αλώνιζαν στο Υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με όσα και οι ίδιοι λένε.

Για τους πραγματικούς αγρότες επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και χρεοκοπία.

Ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει ότι φέτος ΘΑ δώσει περισσότερα χρήματα στους αγρότες, αλλά αποκρύπτει ότι μισό δισεκατομμύριο τους οφείλεται από πέρυσι!».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 18:31
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