Μητσοτάκης: Πετυχαίνουμε ανάπτυξη και μειώνουμε φόρους - Στόχος μας η αυτοδυναμία

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σήμερα (3/12) ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας και στις εκλογές του 2027. Η δήλωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο.

Σχετικά με την οικονομία, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι από το 2023 μέχρι σήμερα κύριος στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση των μισθών και ότι η Ελλάδα εμφανίζει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σε αντίθεση με την περίοδο 2015-2018. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό της έργο μέχρι το τέλος της θητείας της, χωρίς να υπάρχει μακρά προεκλογική περίοδος και άσκησε αιχμηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση όχι μόνο «έριξε το καράβι στα βράχια», αλλά το εγκατέλειψε πρώτος, αφήνοντας όλη την ευθύνη στο πλήρωμα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων δημιουργεί δημοσιονομικό περιθώριο για μειώσεις φόρων, οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν την ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι έχει προσφέρει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση, η οποία απαιτεί αξιοποίηση των κερδών.

Σχετικά με τις επενδύσεις, τόνισε την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών, ενώ επανέλαβε ότι η αύξηση των μισθών παραμένει κεντρικός στόχος. Ο Γιάννης Σαρακάκης από την πλευρά του επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με λίγα χρόνια πριν.

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις και στη μάχη με το «βαθύ κράτος», ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι μια διαρκής προσπάθεια και ότι, παρότι μπορεί να χάνονται κάποιες μάχες, ο πόλεμος θα κερδηθεί. Ειδικά στον τομέα της Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε ότι αύριο θα παρουσιαστούν αλλαγές που θα επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης. Επισήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον συνεχίζονται κανονικά και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να σταματήσουν λόγω εκλογικού σχεδιασμού.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι σκέφτεται ήδη για την Ελλάδα του 2030, κάτι που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό από σήμερα. Αναφέρθηκε σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει βραχυπρόθεσμο κόστος αλλά μακροπρόθεσμα οφέλη, καλώντας τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε κατανόηση.

Στον τομέα της ενέργειας, τόνισε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται από περιφερειακός σε βασικός παίκτης, με σημαντικό ρόλο στις ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας και φυσικού αερίου, ενώ ξεκινούν και γεωτρήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στον τουρισμό, τη βιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία, την υγεία, την εκπαίδευση, την αγροδιατροφή και την τεχνολογία, επισημαίνοντας την ανάπτυξη start-ups και την επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, με γεωπολιτικό, ενεργειακό και οικονομικό αποτύπωμα, ενώ επισήμανε ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, με το φυσικό αέριο να αποτελεί μεταβατικό καύσιμο για τη χώρα.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει διάλογο χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις της, με διαπραγματεύσεις για θαλάσσιες ζώνες και υφαλοκρηπίδα να αφορούν αποκλειστικά τις δύο χώρες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, η οποία κάνει τη χώρα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, ενώ αναφέρθηκε στην αυτοδυναμία ως πιο αποτελεσματική από τις κυβερνήσεις συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι τον Δεκέμβριο του 2022 οι πολίτες διέψευσαν όσους προέβλεπαν διαφορετικά.

Τέλος, σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έφυγε πρώτος από το «καράβι που έριξε στα βράχια», παίρνοντας μαζί του τις σωσίβιες λέμβους και αφήνοντας όλη την ευθύνη στο πλήρωμα, και εξέφρασε την ελπίδα να επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση στα θέματα της ατζέντας.

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