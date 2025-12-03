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Καλαφάτης: Τα Κέντρα Αριστείας πηγή καινοτόμων λύσεων για τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς
Πολιτική
20:50 - 03 Δεκ 2025

Καλαφάτης: Τα Κέντρα Αριστείας πηγή καινοτόμων λύσεων για τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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«Οι νέες τεχνολογίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική αντανακλούν τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας και το όραμα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Τα Κέντρα Αριστείας είναι πηγή καινοτόμων και εξειδικευμένων λύσεων για τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση χορηγών και δικτύωσης του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας “HERON”.

Και πρόσθεσε: “Στο πλαίσιο αυτό από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε εμπράκτως τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας στη Ρομποτική “HERON”που συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» ώστε η χώρα μας να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα μπροστά. Να τοποθετήσουμε τη Ρομποτική στον πυρήνα της εθνικής στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας και ναδεσμευτούμε για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία μπορεί ν΄αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και να είναι ωφέλιμη για όλους”.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Η εκδήλωση είναι μια σημαντική ευκαιρία να καταγράψουμε ανάγκες, να δημιουργήσουμε συνέργειες, να διερευνήσουμε δυνατότητες για το μέλλον της Ρομποτικής στην Ελλάδα και όχι μόνο. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης εργαζόμαστε συντονισμένα μετά την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και τη στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων για την ενσωμάτωση ρομποτικών τεχνολογιών αλλά και τη διαμόρφωση μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Εθνικής Στρατηγικής για τη Ρομποτική”.

Αναφερόμενος στην Έρευνα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: “Η ισχυρή μας βούληση για στήριξη της Έρευνας, τα τελευταία έξι χρόνια, φέρνει την Πατρίδα μας στην 4η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρατικές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της Eurostat. Το 2025 είναι ένα κρίσιμο έτος”,ανέφερε,“διότι περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και την έναρξη υλοποίησης των μεγάλων ψηφιακών έργων και υποδομών επεξεργασίας δεδομένων (DataCenters) για τη χώρα μας. Το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «AIPharos» και ο υπερ-υπολογιστής «Δαίδαλος», μαζί με την νέα εθνική υποδομή ΑΙ στην Κοζάνη, τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των νέων τεχνολογιών”.

“Ταυτόχρονα”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, “οι στρατηγικές συνεργασίες στις οποίες προχώρησε η Ελληνική Κυβέρνηση με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας όπως η OpenAIκαι η MistralAI, ενισχύουν την τεχνολογική αυτονομία και την παρουσία μας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας”.

“Στο Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και τις συνέργειες στο ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας. Ενώνουμε δυνάμεις με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα για να φέρουμε την Επιστήμη πιο κοντά στον πολίτη και την επιχειρηματικότητα, για μια Ελλάδα που παράγει, που προοδεύει, που καινοτομεί”, επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

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