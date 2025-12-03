Απεργία ταξί: Οι οδηγοί προαναγγέλλουν νέες κινητοποιήσεις – «Καρεκλοπόλεμος» στο Υπουργείο

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Ρίψη δακρυγόνων πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι (3/12) έξω από το Υπουργείο Μεταφορών όταν οδηγοί ταξί επιχείρησαν να εισέλθουν σε αυτό.

Ύστερα από το γεγονός αυτό, οι συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου αποφάσισαν την επέκταση της απεργίας για μία ακόμη μέρα.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημερί εξαγριωμένοι οδηγοί εκτόξευσαν καρέκλες και αντικείμενα στον προαύλιο χώρο του υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί ταξί βρίσκονται για δεύτερη συνεχομένη μέρα σε απεργία, διεκδικώντας συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό κ. Κυρανάκη, με σκοπό την εκπλήρωση των αιτημάτων τους.

Η χρήση των λεωφορειολωρίδων και η αναπροσαρμογή κομίσρων συμπεριλαμβάνονται στα βασικά αιτήματα των οδηγών.

Εκπρόσωποι των οδηγών προεικόνισαν και μελλοντικές κινητοποιήσεις σημειώνοντας ότι τα προβλήματά τους δεν έχουν εδώ και πολύ καιρό επιλυθεί. Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι η αγορά ηλεκτροκίνητου οχήματος με τη νέα ταξινόμηση απαιτεί μεγάλο οικονομικό κόστος, αφού το πρόγραμμα επιδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει λήξει.

Από την άλλη πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών πηγές ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι:

«Δύο εβδομάδες μετά η απεργία επαναλαμβάνεται. Δε θέλουν διάλογο, θέλουν φασαρία».

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