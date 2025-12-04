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Μαρινάκης: Δεν είδα rebranding – Με αποτυχημένο reunion έμοιαζε η εκδήλωση στο Παλλάς
Πολιτική
14:01 - 04 Δεκ 2025

Μαρινάκης: Δεν είδα rebranding – Με αποτυχημένο reunion έμοιαζε η εκδήλωση στο Παλλάς

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι, δεν είδα κανένα rebranding ούτε κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της παρουσίασης ούτε κατά την παρουσίαση», σχολίασε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την Πέμπτη (4/12), μία ημέρα μετά την παρουσίαση στο Παλλάς της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.  

Αναφερόμενος, δε, στην χθεσινή εκδήλωση είπε πως «περισσότερο έμοιαζε με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων».

Σημείωσε, δε, πώς «όταν μετά από 10-20 χρόνια μαζευόμαστε παλιοί συμμαθητές, το κυριότερο πράγμα που κάνουμε είναι μια αυτοκριτική, έστω με έντονα στοιχεία αυτοσαρκασμού. Reunion όπου μαζεύονται μετά από 2 χρόνια τα ίδια ακριβώς πρόσωπα - κάποιους τους έβαλε και στον εξώστη μάλιστα - και λες ότι τα έχεις κάνει όλα καλά και την επόμενη φορά θα τα κάνεις πάλι όλα καλά, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει την κοινωνία.»

«Στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι η συζήτηση είναι παρωχημένη, με ίδια συνθήματα, ίδιες διαχωριστικές γραμμές. Το έχουμε δει το έργο ξανά και ξανά. Πάει μπροστά ο κόσμος», σημείωσε ακόμη.

«Επειδή έχει παρελθόν με τις καταλήψεις ο κ. Τσίπρας, για μένα είναι πιο σημαντική είδηση είναι ότι στο ΑΠΘ μια κατάληψη μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη. Θέλουμε συνέχεια να μετατρέπουμε καταλήψεις σε βιβλιοθήκες και να πετυχαίνουμε τέτοιες μικρές νίκες στην κοινωνία», συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς μάλιστα για το αν υποτιμά η κυβέρνηση τον πρώην πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά και σημείωσε:

«Κανένας δεν φοβάται κανέναν, η πολιτική είναι ζήτημα εφαρμογής πολιτικών. Ξαναλέω, 2 χρόνια μετά ο ίδιος άνθρωπος επέστρεψε με τους ίδιους ανθρώπους ως ακροατήριο ακριβώς με τις ίδιες προτάσεις. Είδατε εσείς κάποιο νέο πρόσωπο; Θα μπορούσε πολύ απλά να συγκαλέσει μια κοινή συνεδρίαση όλης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και όλων των κομματιδίων, για να μην μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία», υπογράμμισε

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