Τσίπρας: Ώρα για ένα μεγάλο πολιτικό big bang για τη Νέα Μεταπολίτευση

Μία άκρως πολιτική ομιλία, που ουσιαστικά σβήνει και τις τελευταίες αμφιβολίες σχετικά με το αν θα ιδρύσει νέο κόμμα, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του "Ιθάκη". Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και μίλησε για μία «νέα μεταπολίτευση». Τόνισε επίσης χαρακτηριστικά πως «δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος. Έχουμε μια λάθος κυβέρνηση και η χώρα χρειάζεται νέα ηθική διακυβέρνησης»., περιγράφοντας στη συνέχεια το δρόμο που προτείνει για την «αλλαγή».

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη να υπάρξει ένα μεγάλο πολιτικό big bang, που θα αναδιατάξει τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Έτσι θα γίνει η επιστροφή των πολιτών στην πολιτική και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας των θεσμών χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει μία δημοκρατία.

Πρέπει να ξαναζωντανέψουμε το ενδιαφέρον των πολιτών και την πίστη στη δημοκρατία, σημείωσε παρουσιάζοντας το όραμά του.

Κανένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εναλλακτική και αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω απο το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς, που όμως, παραμένει κυρίαρχη. Γιατί δεν έχει αντίπαλο. Δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα δώσει προοπτική αλλαγής, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δική του πρωτοβουλία.

Άσκησε κριτική και στα κόμματα της κεντροαριστεράς λέγοντας πως «Στον προοδευτικό χώρο δεν κυριαρχεί η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού σχεδίου. Υπάρχει η έγνοια για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς υπάρχει κατακερματισμός και ιδιοτέλεια που πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Η κυβέρνηση χρειάζεται αντιπολίτευση που θα της δώσει οξυγόνο».

Πρόσθεσε δε πως η κοινωνία νοιάζεται και αγωνιά να υπάρξει εναλλακτική λύση για να σταματήσει να κυβερνά η Ελλάδα του Φραπέ, που μας πληγώνει.

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Κλείνοντας είπε πως παραιτήθηκα από τη Βουλή αλλά «όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί, είπε κάνοντας ουσιαστικά το πρώτο βήμα για την ίδρυση νέου κόμματος. Να γίνουμε εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε να έρθει. Να προχωρήσουμε σε επανίδρυση της πολιτικής και οργανωτικής μας υπόστασης με στόχο να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστική δύναμη για το λαό και για τον τόπο με ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

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