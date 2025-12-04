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Πήγαν να «προσκυνήσουν» τον Τσίπρα και αυτός τους έβγαλε άχρηστους
Ανεμοδείκτης
13:01 - 04 Δεκ 2025

Πήγαν να «προσκυνήσουν» τον Τσίπρα και αυτός τους έβγαλε άχρηστους

Άγγελος Κωβαίος
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Η εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) ήταν ομολογουμένως καλοστημένη.

Κατά τα λοιπά όμως κυριάρχησε το σουρεαλιστικό στοιχείο. Και αυτό επειδή στην ουσία ο Τσίπρας μάζεψε εκεί όλον τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ (πλην Πολάκη), τον έστειλε να κάθεται στον εξώστη και είπε στα στελέχη του, με τα οποία κυβέρνησε τη χώρα, ότι είναι άχρηστοι.

Τα λόγια του ήταν τα εξής: «Όσο οι σημερινοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης δείχνουν να μην μοιράζονται την ίδια αγωνία για μια εναλλακτική προοπτική για τη χώρα. Όσο θα επιμένουν σε λογικές που αφορούν το μικρόκοσμό τους και όχι την κοινωνία, τόσο θα εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Γι’ αυτό, εξάλλου, και παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας». Μένει τώρα να φανεί με ποιους θα προχωρήσει στα επόμενα πολιτικά του βήματα, που όπως φάνηκε στα όσα είπε, θα είναι μία από τα ίδια…

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