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Δαβάκης: Καμία σκιά ενημέρωσης - Τα Rafale είναι το άλμα ισχύος της Πολεμικής Αεροπορίας
Πολιτική
16:14 - 04 Δεκ 2025

Δαβάκης: Καμία σκιά ενημέρωσης - Τα Rafale είναι το άλμα ισχύος της Πολεμικής Αεροπορίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την κύρωση της Σύμβασης της εν συνεχεία υποστήριξης των αεροσκαφών «RAFALE», απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί «κενού ενημέρωσης» και στο αίτημά τους για κατάθεση στη Βουλή του συνόλου των απορρήτων τμημάτων της υπό συζήτησης σύμβασης. 

Επικαλούμενος τη μακρά του εμπειρία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των εξοπλιστικών, ο κ. Δαβάκης τόνισε ότι ουδέποτε στα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον λειτουργίας της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής έχουν μοιραστεί αντίγραφα απορρήτων τεχνικών παραρτημάτων ή συμβάσεων εξοπλιστικών στα μέλη της Επιτροπής, ενώ η αναλυτική ενημέρωση τους γίνεται με ειδικά περιεκτικά ενημερωτικά και προφορικά από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς ποτέ να υπάρξει κενό ενημέρωσης για τους βουλευτές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ρωτώ ανοιχτά τους συναδέλφους της Επιτροπής Εξοπλιστικών: Πόσες φορές τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν μοιραστεί γραπτά παραρτήματα ή κείμενα συμβάσεων στην επιτροπή; Όταν ψηφίσαμε την αρχική σύμβαση προμήθειας των Rafale, μας είχαν μοιραστεί απόρρητα τεχνικά παραρτήματα;»

Ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι της ομιλίας του, ο κ. Υφυπουργός τόνισε ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει προσφέρει περισσότερη ενημέρωση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, σε σχέση με το παρελθόν.

Αναφερόμενος στην ουσία του νομοσχεδίου, εξήγησε ότι η τροποποίηση αφορά την τετραετή χρονική επέκταση της σύμβασης και αύξηση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του συνόλου των υποστηριζόμενων ωρών πτήσης, με στόχο να διατηρηθεί το υψηλότατο επίπεδο διαθεσιμότητας των Rafale και για την επόμενη τετραετία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα Rafale αποτελούν τη «σημαντικότερη εξοπλιστική ένεση ισχύος των τελευταίων δεκαετιών στην Πολεμική μας Αεροπορία. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, μεγάλης επιχειρησιακής εμβέλειας, με δικτυοκεντρική και διαλειτουργική φιλοσοφία, καθώς και ισχυρούς και σύγχρονους αισθητήρες. Ενισχύει και επεκτείνει σημαντικά τη δυνατότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων να στοχοποιούν ίχνη πέρα από τα όρια του ορίζοντα και να εκτελούν αποστολές ναυτικής κρούσης και βομβαρδισμούς στόχων με ακρίβεια».

Αναφερόμενος στο θέμα της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής – και απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης – υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο αφορά σε τροποποίηση υπαρκτής και ενεργούς σύμβασης, η οποία συνάφθηκε προ πενταετίας, πριν από τη δέσμευση για 25% συμμετοχή, και όχι σε διαπραγμάτευση από μηδενική βάση. Επεσήμανε ότι η Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη αναλάβει η ίδια τη συντήρηση του συστήματος σε συνεργασία με την κατασκευάστρια κοινοπραξία. «Είναι άδικο να κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία ότι δεν προάγει την αμυντική μας βιομηχανία, όταν εμείς είμαστε αυτοί που όχι μόνο ανακοίνωσαν, αλλά υλοποίησαν και το 25%, κάνοντας την αρχή στην κατασκευή της 4ης φρεγάτας Belharra» σημείωσε.

Απαντώντας σε αναφορές για ζητήματα διαθεσιμότητας σε περίοδο κρίσης, υπενθύμισε ότι με την τρέχουσα σύμβαση έχουν επιτευχθεί εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Δαβάκης ζήτησε από την Αντιπολίτευση έστω και την τελευταία στιγμή πριν την ψηφοφορία, να αναθεωρήσει τις ενστάσεις της και να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή που γίνεται για την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας και εκείνων όλων οι οποίοι «είναι απαλλαγμένοι από πολιτικές ρητορείες και ιδιοτέλειες και αγωνίζονται κάθε μέρα για να είναι οι ουρανοί μας γαλανοί».

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