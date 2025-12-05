ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Η ΕΕ αναμένει από την ελληνική κυβέρνηση προτάσεις για την προστασία του υποθαλάσσιου καλωδίου
Πολιτική
09:24 - 05 Δεκ 2025

Κατρίνης: Η ΕΕ αναμένει από την ελληνική κυβέρνηση προτάσεις για την προστασία του υποθαλάσσιου καλωδίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο ζήτημα του «μεγαλύτερου βάρους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, που επωμίζονται ευρωπαϊκές χώρες πρώτης γραμμής», όπως η Ελλάδα, οι οποίες αντιμετωπίζουν «άμεσες και διαρκείς απειλές κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας», αναφέρθηκε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE ICM), που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2025.  

Παρεμβαίνοντας στη θεματική ενότητα με τίτλο «Διασφαλίζοντας την ειρήνη μέσω της ισχύος: ο οδικός χάρτης για την Ετοιμότητα 2030 και το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας», κάλεσε τον εισηγητή Andrius Kubilius, Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, να απαντήσει «εάν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αμυντικής Βιομηχανίας θα έπρεπε να περιλαμβάνει στοχευμένα επενδυτικά κίνητρα για τα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής» και «εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στήριζε τέτοια διαφοροποιημένα κίνητρα για τα κράτη-μέλη που εκτίθενται σε απειλές, καθώς τα γενικά πολιτικά πλαίσια δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά όταν η έκθεση σε απειλές διαφέρει σημαντικά».

Στην απάντησή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος παραδέχθηκε ότι «οι χώρες πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν κάποιου είδους καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και χρειάζεται να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους πολύ γρήγορα». Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι οι χώρες πρώτης γραμμής αξίζουν ειδική προσοχή και ότι αυτό πρέπει να γίνει επειγόντως».

Αφού ανέφερε ως παράδειγμα τη βοήθεια στις χώρες της Ανατολικής Πτέρυγας για την ανάπτυξη ενός περιφερειακού έργου που ονομάζεται East Flank Watch, στη συνέχεια πρόσθεσε επί λέξει:

«Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις μεσογειακές χώρες, εφόσον και οι ίδιες διαπιστώσουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιου είδους συγκεκριμένες απειλές, για παράδειγμα, την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων. Εμείς είμαστε πράγματι έτοιμοι να προχωρήσουμε με τις δικές τους προτάσεις και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να βοηθήσουμε.»

Σχολιάζοντας την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε:

«Η απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου επιβεβαιώνει ότι η Ένωση αναγνωρίζει την άνιση κατανομή των απειλών και ότι η Ανατολική Μεσόγειος και ο ελληνικός χώρος αποτελούν κρίσιμη πύλη ασφάλειας για την Ευρώπη, σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να κινηθεί στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων, η σαφής ευθύνη πλέον ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να καταθέσει ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

G7: Νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

G7: Νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Μαρινάκης: Το «τζάμπα» είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων
Πολιτική

Μαρινάκης: Το «τζάμπα» είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων

Καταπέλτης η έκθεση για την Τουρκία: «Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ»
Ειδήσεις

Καταπέλτης η έκθεση για την Τουρκία: «Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ»

Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:13

Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ

Τεχνολογία
17/06/2026 - 11:08

Οι «άρχοντες» της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σύνοδο των G7

Αναλύσεις
17/06/2026 - 10:57

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Ναυτιλία
17/06/2026 - 10:47

Ποσειδώνια 2026: Ρεκόρ συμμετοχών, συμφωνίες, διάλογος και κατεύθυνση για το μέλλον της ναυτιλίας

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 10:39

Ευρωαγορές: Κέρδη για τον Stoxx 600 παρά τις πιέσεις στους βασικούς δείκτες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:35

G7: Νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:31

Bloomberg: Τα 14 σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 10:22

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου €19,99 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών

Αναλύσεις
17/06/2026 - 10:18

Eurobank Equities: Στα top picks η Alpha Bank

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:18

Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων

Πολιτική
17/06/2026 - 10:05

Μαρινάκης: Το «τζάμπα» είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων

Αναλύσεις
17/06/2026 - 09:56

ΧΑ: Συνέχεια στην ανοδική πορεία του ΓΔ, αλλά με σημάδια κόπωσης 

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 09:53

Στις παρυφές των 2500 μονάδων το ΧΑ - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 09:53

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 09:29

Βρετανία: Κάτω από τις προβλέψεις ο πληθωρισμός τον Μάιο – Στο 2,8%

Οικονομία
17/06/2026 - 09:19

Κοινό μέτωπο της Ηλείας για οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια

Γρηγόρης Νικολόπουλος
17/06/2026 - 09:13

Ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και οι βιομήχανοι

Ακίνητα
17/06/2026 - 09:07

Ελλάδα: Η βραχυχρόνια μίσθωση «ανεβάζει στροφές» με λιγότερα καταλύματα, αλλά υψηλότερα έσοδα

Magazino
17/06/2026 - 08:45

Ονειρική πρεμιέρα στο Μουντιάλ για τον Μέσι, έκανε χατ τρικ (videos)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 08:29

ΙΟΒΕ: Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Μάιο

Οικονομία
17/06/2026 - 08:22

Έξι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος: 72 δόσεις και μία σημαντική αλλαγή για την προστασία πρώτης κατοικίας

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 08:16

Γ. Περιστέρης: Επενδυτική βαθμίδα και νέα έργα διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ακίνητα
17/06/2026 - 07:59

Στεγαστικό: Πέντε λόγοι ανέβασαν το κόστος κατοικίας - Ρίζα του... κακού η ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 07:48

Ο Τραμπ χάνει και τα «γεράκια» που κάποτε υπερασπίζονταν τον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 23:35

Χεζμπολάχ: Καμία τελική συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο

Πολιτική
16/06/2026 - 23:32

Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: 83 ετών με 17 φόνους - Δεν έχει δείξει μεταμέλεια, δεν του καίγεται καρφί

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 23:23

Wall: Dow Jones σε νέα κορυφή - Bουτιά Nasdaq και chipmakers εν μέσω φθηνού πετρελαίου

Περιβάλλον
16/06/2026 - 23:20

Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης: 97,1% «εξαιρετικής» ποιότητας τα νερά κολύμβησης το 2025

Υγεία
16/06/2026 - 23:10

Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις

Οικονομία
16/06/2026 - 22:59

Έξι Επιμελητήρια ζητούν ειδική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ