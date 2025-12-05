Πολάκης για την απουσία από την εκδήλωση Τσίπρα: Έχω υψοφοβία - Δεν κάνω παρακάλια σε κανέναν

Τους λόγους που δεν παρευρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς εξήγησε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 5/12 στο ΟΡΕΝ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η απουσία του οφείλεται στην υψοφοβία του, υποστηρίζοντας ότι «έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία», αλλά ταυτόχρονα σημείωσε πως «δεν μου άρεσε η εικόνα» με την παρουσία των Σωκράτη Φάμελλου και Αλέξη Χαρίτση.

Παράλληλα, ο κ. Πολάκης τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Εγώ δεν κάνω παρακάλια. Ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια».

Ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ - Έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν βλέπει πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Πολάκης ξεκαθάρισε: «Εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα που θα ρίξει τον Μητσοτάκη».

Συμπλήρωσε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας: «Εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα υπόλοιπα θα φανούν τότε».

Υπερασπίστηκε τη «δήλωση-προγραφή» και τις θέσεις του για τα εμβόλια

Ο Παύλος Πολάκης υπερασπίστηκε και τις παλαιότερες θέσεις του, τις οποίες επικρίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, τόσο για τη λίστα ονομάτων δημοσιογράφων, δικαστικών και τραπεζιτών, όσο και για τις τοποθετήσεις του σε σχέση με τα εμβόλια. Δεν έδειξε διάθεση αναθεώρησης, υποστηρίζοντας έμμεσα ότι οι κινήσεις του είχαν πολιτική βάση.

«Δεν είναι έντιμο να κρεμάς τους συνεργάτες σου»

Ο βουλευτής άσκησε επίσης κριτική σε σημεία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι ο κ. Τσίπρας εκθέτει άδικα ανθρώπους που υπήρξαν συνεργάτες του.

«Προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα, εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών. Κι όταν κάποιος δεν περπατεί, τον αλλάζεις, δεν τον δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ», δήλωσε.

Ο κ. Πολάκης υπογράμμισε ότι στο βιβλίο δεν γίνεται αναφορά στο «τεράστιο έργο στον χώρο της Υγείας» την περίοδο 2015–2019, ενώ πρόσθεσε ότι λείπει και αυτοκριτική για τη μείωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 32% του 2019.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν λέει ποιος φταίει. Φταίει ότι παρακαλάγαμε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε, λειάναμε το μέτωπο και δεν συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή. Και χαιρέτα μου τον πλάτανο», τόνισε.

«Οι αλλαγές γίνονται από μειοψηφίες που έχουν θάρρος»

Κλείνοντας, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι οι βαθιές κοινωνικές αλλαγές προωθούνται από αποφασισμένες μειοψηφίες: «Οι αλλαγές στην ιστορία θα γίνονται πάντα από μειοψηφίες, οι οποίες σε κρίσιμες στιγμές της ταξικής πάλης έχουν το θάρρος και την τόλμη να σηκώσουν και να προτείνουν ένα πρόγραμμα βαθιών αλλαγών. Εγώ το υπηρέτησα και θα συνεχίσω να το υπηρετώ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «όλοι κρίνονται στη βάση αυτή».