Αυγενάκης για Κρήτη: Ζητά άμεσα απαντήσεις για το Master Plan υδάτων και αγροτικής παραγωγής

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, βρέθηκε η ανάγκη για άμεση πρόοδο και συντονισμό γύρω από το Γενικό Σχέδιο Διάταξης (Master Plan) της Κρήτης, που αφορά την υδατική διαχείριση και την αγροτική παραγωγή στο νησί.

Ο κ. Αυγενάκης κατέθεσε ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, Υποδομών & Μεταφορών Χρίστο Δήμα, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για την πορεία του έργου και τις επόμενες ενέργειες.

«Η Κρήτη σε κρίσιμη καμπή για τους υδατικούς πόρους»

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, η Κρήτη αποτελεί έναν από τους βασικότερους αγροτικούς και οικονομικούς πυλώνες της Ελλάδας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοένα και εντονότερη κρίση υδατικών πόρων. Παρατεταμένη ξηρασία, υφαλμύρωση υπόγειων υδάτων, υπεράντληση και συχνά πλημμυρικά φαινόμενα συνθέτουν μια ασφυκτική πραγματικότητα για καλλιέργειες, φυσικό περιβάλλον και υποδομές.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Master Plan από την ολλανδική εταιρεία HVA International, με χρηματοδότηση μέσω δωρεάς από την ΤΕΡΝΑ. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης υδατικών πόρων, παρεμβάσεις σε φράγματα, ταμιευτήρες και εγγειοβελτιωτικά έργα, αναδιάρθρωση καλλιεργειών με βάση το νέο κλιματικό περιβάλλον, πλήρες πλέγμα αντιπλημμυρικής προστασίας για περιοχές υψηλού κινδύνου.

Καθοριστικός ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης

Ο κ. Αυγενάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Όπως αναφέρει, η Περιφέρεια Κρήτης είναι καίριος θεσμικός εταίρος, με σημαντικό ρόλο τόσο στη χάραξη πολιτικών όσο και στη μελλοντική παρακολούθηση των έργων.

Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη τη συμβολή Δήμων, ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, συνεταιρισμών, παραγωγικών φορέων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε οι λύσεις που προτείνονται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της αγροτικής οικονομίας.

Τα έξι ερωτήματα που θέτει προς τα υπουργεία

Με την ερώτησή του, ο Βουλευτής Ηρακλείου ζητά απαντήσεις στα εξής καίρια σημεία: Ποια είναι η πρόοδος αξιοποίησης του Master Plan της HVA για την Κρήτη; Ποια έργα θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας και ποια τα επόμενα βήματα; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; Πότε ξεκινούν τα έργα και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν; Πώς διασφαλίζεται η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση; Ποιος θα είναι ο ρόλος των τοπικών φορέων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, ΤΕΕ); Θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και παρουσίαση του Master Plan στην Κρήτη, στα πρότυπα της Θεσσαλίας;

«Ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την Κρήτη»

Ο κ. Αυγενάκης προειδοποιεί ότι η λειψυδρία και η υποβάθμιση των υδατικών πόρων πλήττουν παραγωγούς, οικισμούς και οικοσυστήματα, ενώ η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων απειλεί πλέον ανθρώπινες ζωές και κρίσιμες υποδομές.

Γι’ αυτό, όπως τονίζει, απαιτείται άμεσος, επιστημονικά τεκμηριωμένος και συντονισμένος σχεδιασμός με συγκεκριμένες φάσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Το Master Plan, σημειώνει, αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα νέο, ανθεκτικό, βιώσιμο και κλιματικά προσαρμοσμένο μοντέλο διαχείρισης υδάτων και αγροτικής παραγωγής.

Αιτείται, τέλος, σαφή ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο δεν θα καθυστερήσει και ότι οι ανάγκες της Κρήτης θα αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό.