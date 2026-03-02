Μητσοτάκης: Κατ’ ιδίαν η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Κατ’ ιδίαν ενημερώσεις προς τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή προτίθεται να πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός δηλώνει διαθέσιμος να ενημερώσει προσωπικά όποιον πολιτικό αρχηγό το ζητήσει επισήμως. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί συνάντηση αύριο στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει, νωρίτερα, την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί και δημόσια επί των διεθνών εξελίξεων την Τετάρτη, κατά την ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η θεσμική ενημέρωση της Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της τακτικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.