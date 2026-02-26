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Αυγενάκης για το πόρισμα της εξεταστικής: «Η ποινικοποίηση δεν έχει χώρο στη Δημοκρατία»
Πολιτική
17:21 - 26 Φεβ 2026

Αυγενάκης για το πόρισμα της εξεταστικής: «Η ποινικοποίηση δεν έχει χώρο στη Δημοκρατία»

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, σχολίασε την έκδοση του τελικού πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες και η ποινικοποίηση δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία.

Σε ανάρτησή του στα social media για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Αυγενάκης επισήμανε ότι η διαδικασία διήρκεσε πέντε μήνες, περιλάμβανε 50 συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες εργασίας και δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων, εξετάζοντας χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα, μεταξύ αυτών και στοιχεία από την περίοδο που ο ίδιος διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε, επίσης, ότι «η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση», επισημαίνοντας τη σημασία της τήρησης των κανόνων και της θεσμικής διαδικασίας σε όλες τις εξετάσεις θεμάτων δημόσιου ενδιαφέροντος.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Λευτέρη Αυγενάκη στο Facebook αναφέρει: «Κλείνει σήμερα ένας κύκλος διερεύνησης που αφορά τη λειτουργία ενός από τους πιο κρίσιμους Οργανισμούς για τον πρωτογενή τομέα της χώρας: του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήταν μια εκτενής και απαιτητική διαδικασία: 5 ολόκληροι μήνες, 50 συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες εργασίας, δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων. Εξετάστηκαν αναλυτικά στοιχεία, χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούσαν και την περίοδο της δικής μου θητείας στο ΥΠΑΑΤ.

Αποφάσισα όλο αυτό το διάστημα να σταθώ με νηφαλιότητα και απόλυτη προσήλωση απέναντι στο έργο και την αποστολή της εξεταστικής επιτροπής και των μελών της.

Να συμβάλλω πλήρως στη διαδικασία.

Να αφήσω τα στοιχεία να μιλήσουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Ο έλεγχος άλλωστε είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.

Το τελικό, επίσημο πόρισμα εξεδόθη από την εξεταστική επιτροπή. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στην Δημοκρατία μας.

Με την ίδια συνέπεια και θεσμική προσήλωση συνεχίζω το έργο μου».

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