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To λιμάνι της Πάτρας απέκτησε Master Plan
Ναυτιλία
09:35 - 17 Απρ 2026

To λιμάνι της Πάτρας απέκτησε Master Plan

Reporter.gr Newsroom
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Εγκρίθηκε, με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Πατρών, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας.

Με το νέο πλαίσιο καθορίζεται ο τρόπος ανάπτυξης του λιμανιού, με σαφείς προβλέψεις για τις χρήσεις γης, τα έργα υποδομής, την κυκλοφορία και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η έγκριση αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, στην οποία ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. είχε σημαντική συμβολή, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην προετοιμασία των απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων.

Το Master Plan δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας και των διεθνών συνδέσεων, στη βελτίωση της ακτοπλοΐας και των υπηρεσιών προς τους επιβάτες, καθώς και στην ανάπτυξη του τουρισμού με σύγχρονες υποδομές, όπως η μαρίνα στον Βόρειο Λιμένα.

Παράλληλα, προβλέπει ενεργειακές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον Νότιο Λιμένα, που θα αποτελέσει βασικό κέντρο εμπορευματικής και ενεργειακής δραστηριότητας, ενώ ο Βόρειος Λιμένας θα αξιοποιηθεί για τουριστικές, επιβατικές και αστικές χρήσεις.

Το νέο σχέδιο δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για επενδύσεις και ενισχύει την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία του λιμένα.

Η έγκριση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας και την ενίσχυση του ρόλου τους ως πυλώνας ανάπτυξης, διασύνδεσης και ενεργειακής παρουσίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

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