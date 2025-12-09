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ΠΑΣΟΚ: Οι αγροτοκτηνοτρόφοι ήταν αόρατοι – Η κυβέρνηση τους θυμήθηκε μόλις βγήκαν στους δρόμους
Πολιτική
17:43 - 09 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Οι αγροτοκτηνοτρόφοι ήταν αόρατοι – Η κυβέρνηση τους θυμήθηκε μόλις βγήκαν στους δρόμους

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Μαρινάκης μάλλον ζει σε εικονική πραγματικότητα. Χιλιάδες αγρότες είναι επί ποδός και ο πρωτογενής τομέας έχει μπει σε ιδιότυπο μνημόνιο με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντώντας σε προηγούμενη ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.  

Το ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρει, «θυμίζει» στον κ. Μαρινάκη την «πικρή αλήθεια», σημειώνοντας:

«-Προπαγανδίζει ότι οι αγρότες θα πάρουν 600 εκ. ευρώ περισσότερα φέτος, αλλά κρύβει ότι τους χρωστάει μισό δισεκατομμύριο από πέρυσι.

-Εκπροσωπεί τη μοναδική κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη, που αντί για το 70% της βασικής ενίσχυσης, κατέβαλε μόλις το 44%.

-Είναι επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και φορτώθηκε στις πλάτες των φορολογουμένων πρόστιμο, που θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο».

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ ρωτά «τι απαντά η κυβέρνηση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την κατακεραυνώνουν για την πληρωμή του Μ23 και το γεγονός ότι υπολείπονται 21.041.475,72 εκ. ευρώ, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, τα οποία στερούνται από πραγματικούς παραγωγούς;».

«Δικά τους λόγια: “Δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και έωλα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024”. Λένε ψέματα και οι βουλευτές σας; Ούτε αυτοί εκτιμούν το «έργο» της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα;», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Καταληκτικά σχολιάζει ότι «για την κυβέρνηση οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήταν αόρατοι επί επτά χρόνια και ξαφνικά τους θυμήθηκε, μόλις βγήκαν στους δρόμους», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «λαϊκισμό» μετά τις δηλώσεις του στα αγροτικά μπλόκα.

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