ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Κέρδη με στήριξη από τις τράπεζες – Σε χαμηλό εξαμήνου ο CAC 40
Χρηματιστήρια
20:22 - 05 Οκτ 2026

Ευρωαγορές: Κέρδη με στήριξη από τις τράπεζες – Σε χαμηλό εξαμήνου ο CAC 40

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα 5/10 τις συναλλαγές οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, με τις τραπεζικές μετοχές να ανακάμπτουν και να προσφέρουν στήριξη στους βασικούς δείκτες.

Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε σε χαμηλό εξαμήνου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Schneider Electric μετά την ανακοίνωση της μεγάλης εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού PTC.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,36%, στις 633,62 μονάδες. Ο δείκτης είχε υποχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών και εταιρικών ομολόγων διεθνώς κινήθηκαν ανοδικά, υπό την επίδραση των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, των αυξημένων εκδόσεων εταιρικού χρέους και των ανησυχιών για την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύθηκε κατά 0,06%, στις 25.245,90 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,34%, στις 10.497,94 μονάδες. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,80%, στις 7.834,10 μονάδες.

Στις αγορές της περιφέρειας, ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με κέρδη 0,66%, στις 50.818,38 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 1,12%, στις 19.299,70 μονάδες. Η ανάκαμψη των τραπεζών συνέβαλε στην καλύτερη εικόνα των περιφερειακών αγορών, μετά τις ισχυρές απώλειες που είχαν καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία

Στη Γαλλία, οι δημοσιονομικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει περικοπές δαπανών και μέτρα εξοικονόμησης με στόχο τον περιορισμό του ελλείμματος.

Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές ως προς την ικανότητα της γαλλικής κυβέρνησης να εφαρμόσει τα μέτρα και να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους ενόψει των εκλογών του 2027. Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου αναφοράς παρέμεινε κοντά στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2008.

Παράλληλα, το ευρώ υποχώρησε σε χαμηλό 17 μηνών, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για τις δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρωζώνη και για πιθανή αναζωπύρωση συνθηκών που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης κρατικού χρέους.

Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, επιδιώκοντας, σύμφωνα με την κυβέρνηση, την ενίσχυση της πολιτικής της εντολής. Η εξέλιξη ήρθε μετά την απόρριψη από το κατακερματισμένο κοινοβούλιο κυβερνητικών διαταγμάτων την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση των εκτεταμένων διαμαρτυριών για τη στεγαστική κρίση.

Schneider Electric και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Σε επίπεδο κλάδων, οι περισσότερες κατηγορίες του Stoxx 600 έκλεισαν με κέρδη. Την καλύτερη επίδοση σημείωσαν οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,5%.

Αντίθετα, ο κλάδος των βιομηχανικών αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησε κατά 0,7%, επηρεασμένος κυρίως από τη βουτιά περίπου 10% της Schneider Electric. Οι επενδυτές αξιολόγησαν το ύψος της συμφωνίας για την εξαγορά της PTC, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Schneider Electric, καθώς και το τίμημα που καταβάλλεται για την αμερικανική εταιρεία λογισμικού.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, καθώς αυξήθηκαν οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή και οι χώρες της G7 δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν την προσφορά. Παρά την υποχώρηση του πετρελαίου, ο ευρωπαϊκός ενεργειακός κλάδος ενισχύθηκε κατά 1,1%.

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τριάμισι ετών. Η εξέλιξη αποδίδεται στη διατήρηση της ζήτησης, παρά τις νέες πληθωριστικές πιέσεις και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανάκαμψη στις ευρωαγορές λόγω της αποκλιμάκωσης στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Ανάκαμψη στις ευρωαγορές λόγω της αποκλιμάκωσης στο πετρέλαιο

Ευρωαγορές: Ισχυρή αντίδραση των αγορών μετά τις πιέσεις – Στο +1,17% ο DAX
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ισχυρή αντίδραση των αγορών μετά τις πιέσεις – Στο +1,17% ο DAX

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Deutsche Bank για ΧΑ: Ξεχώρισε στις διεθνείς αγορές το γ’ τρίμηνο – Άνοδος 12,2%
Αναλύσεις

Deutsche Bank για ΧΑ: Ξεχώρισε στις διεθνείς αγορές το γ’ τρίμηνο – Άνοδος 12,2%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 21:45

ΔΕΣΦΑ: Σε τροχιά υλοποίησης ο αγωγός φυσικού αερίου προς την Πάτρα

Υγεία
05/10/2026 - 21:30

Γιατί το smartphone στα 12 συνδέεται με διατροφικές διαταραχές στους εφήβους;

Πολιτική
05/10/2026 - 21:28

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 21:15

Τραμπ: Δεν φταίει το Ορμούζ - Η Ουκρανία ανεβάζει τις τιμές της βενζίνης χτυπώντας ρωσικά διυλιστήρια

Πολιτική
05/10/2026 - 20:59

Δένδιας: Πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Ομόλογα
05/10/2026 - 20:48

Ελληνικά ομόλογα: Μικρή αποκλιμάκωση στο 4,52% – Σταθερά πάνω από τις 100 μονάδες το spread

Οικονομία
05/10/2026 - 20:30

ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός «πληθωρισμός» -0,75% στα σουπερμάρκετ τον Σεπτέμβριο

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 20:22

Ευρωαγορές: Κέρδη με στήριξη από τις τράπεζες – Σε χαμηλό εξαμήνου ο CAC 40

Ειδήσεις
05/10/2026 - 20:05

ΗΠΑ: Στο Fox News η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:59

Βανς: «Δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία» για ιρανική εμπλοκή στην απόπειρα κατάληψης του Flydubai

Πολιτική
05/10/2026 - 19:34

Μητσοτάκης στα 52 χρόνια της ΝΔ: Εγγυητές της σταθερότητας - Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:19

Οι νέες δυνατότητες που θα έχει το Next Generation 112

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:10

Βραζιλία: Οι αγορές στοιχηματίζουν σε νίκη του Φλάβιο Μπολσονάρο – Άλμα 9% στο χρηματιστήριο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 19:07

Για πρώτη φορά η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank ταξιδεύει στην Κύπρο

Εργασιακά
05/10/2026 - 18:47

Νέο σχέδιο νόμου για όρια στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

Ναυτιλία
05/10/2026 - 18:42

Κικίλιας: Επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για πιο ανταγωνιστικά ελληνικά λιμάνια

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:42

Ισπανία: Γιατί επέλεξε ο Σάντσεθ τις πρόωρες εκλογές - Ποιο δίλημμα προτάσσει

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 18:31

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Μίσθωση νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο City Link

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:23

ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο

Υγεία
05/10/2026 - 18:21

Συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure®

Ανακοινώσεις
05/10/2026 - 18:09

Jumbo: «Άλμα» 8% στις πωλήσεις τον Σεπτέμβριο – Στο +6% το 9μηνο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:59

Ξέπλυμα χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας: Η μέθοδος που εντόπισε η Αρχή

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:55

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούν λεπτομέρειες για τον αναφερόμενο θάνατο από πανώλη στη Ρωσία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 17:50

Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ

Σχόλια Αγοράς
05/10/2026 - 17:40

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn

Πολιτική
05/10/2026 - 17:39

Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Πολιτική
05/10/2026 - 17:25

Παππάς για προσχέδιο προϋπολογισμού: 300.000 συνταξιούχοι δουλεύουν επειδή η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:08

Εισαγγελική έρευνα για το Pegasus στο κινητό του Κούλογλου: Καταθέτει ως πρώτος μάρτυρας

Πολιτική
05/10/2026 - 17:04

Κρήτη: Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας – Καταγραφή ζημιών, αποζημιώσεις και αποκατάσταση

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 17:02

Wall Street: Νευρικότητα στις αγορές με φόντο ομόλογα, επιτόκια της Fed και πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ