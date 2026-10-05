Ευρωαγορές: Κέρδη με στήριξη από τις τράπεζες – Σε χαμηλό εξαμήνου ο CAC 40

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα 5/10 τις συναλλαγές οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, με τις τραπεζικές μετοχές να ανακάμπτουν και να προσφέρουν στήριξη στους βασικούς δείκτες.

Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε σε χαμηλό εξαμήνου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Schneider Electric μετά την ανακοίνωση της μεγάλης εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού PTC.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,36%, στις 633,62 μονάδες. Ο δείκτης είχε υποχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών και εταιρικών ομολόγων διεθνώς κινήθηκαν ανοδικά, υπό την επίδραση των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, των αυξημένων εκδόσεων εταιρικού χρέους και των ανησυχιών για την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύθηκε κατά 0,06%, στις 25.245,90 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,34%, στις 10.497,94 μονάδες. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,80%, στις 7.834,10 μονάδες.

Στις αγορές της περιφέρειας, ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με κέρδη 0,66%, στις 50.818,38 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 1,12%, στις 19.299,70 μονάδες. Η ανάκαμψη των τραπεζών συνέβαλε στην καλύτερη εικόνα των περιφερειακών αγορών, μετά τις ισχυρές απώλειες που είχαν καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία

Στη Γαλλία, οι δημοσιονομικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει περικοπές δαπανών και μέτρα εξοικονόμησης με στόχο τον περιορισμό του ελλείμματος.

Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές ως προς την ικανότητα της γαλλικής κυβέρνησης να εφαρμόσει τα μέτρα και να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους ενόψει των εκλογών του 2027. Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου αναφοράς παρέμεινε κοντά στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2008.

Παράλληλα, το ευρώ υποχώρησε σε χαμηλό 17 μηνών, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για τις δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρωζώνη και για πιθανή αναζωπύρωση συνθηκών που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης κρατικού χρέους.

Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, επιδιώκοντας, σύμφωνα με την κυβέρνηση, την ενίσχυση της πολιτικής της εντολής. Η εξέλιξη ήρθε μετά την απόρριψη από το κατακερματισμένο κοινοβούλιο κυβερνητικών διαταγμάτων την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση των εκτεταμένων διαμαρτυριών για τη στεγαστική κρίση.

Schneider Electric και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Σε επίπεδο κλάδων, οι περισσότερες κατηγορίες του Stoxx 600 έκλεισαν με κέρδη. Την καλύτερη επίδοση σημείωσαν οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,5%.

Αντίθετα, ο κλάδος των βιομηχανικών αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησε κατά 0,7%, επηρεασμένος κυρίως από τη βουτιά περίπου 10% της Schneider Electric. Οι επενδυτές αξιολόγησαν το ύψος της συμφωνίας για την εξαγορά της PTC, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Schneider Electric, καθώς και το τίμημα που καταβάλλεται για την αμερικανική εταιρεία λογισμικού.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, καθώς αυξήθηκαν οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή και οι χώρες της G7 δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν την προσφορά. Παρά την υποχώρηση του πετρελαίου, ο ευρωπαϊκός ενεργειακός κλάδος ενισχύθηκε κατά 1,1%.

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τριάμισι ετών. Η εξέλιξη αποδίδεται στη διατήρηση της ζήτησης, παρά τις νέες πληθωριστικές πιέσεις και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.