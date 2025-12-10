Μητσοτάκης: Έκτακτη σύσκεψη για τις πληρωμές των αγροτών στο Μαξίμου

Έκτακτη σύσκεψη για τις πληρωμές στους αγρότες αλλά και τις κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα πραγματοποιείται το πρωί της Τετάρτης 10/12 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εκτονώσει την ένταση που έχει δημιουργηθεί στον πρωτογενή τομέα, ανοίγοντας έναν θεσμοθετημένο δίαυλο επικοινωνίας με τους αγρότες, ο οποίος ωστόσο θα λειτουργεί εντός σαφών κανόνων και πλαισίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να ξεκαθαρίσουν στους αγρότες ότι οι «θύρες του διαλόγου» παραμένουν ανοιχτές, αλλά μόνο στο πλαίσιο που θα οριστεί εκ των προτέρων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Τετάρτης, τόνισε ότι οι αγρότες πρέπει να συγκροτήσουν μια συγκεκριμένη επιτροπή αντιπροσώπευσης, ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε συνάντηση σε υψηλό επίπεδο την ίδια ή την επόμενη ημέρα το πολύ.

Αλλά και ο Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε τη βούληση του Υπουργείου για διάλογο και εξεύρεση λύσεων σε νεότερες σημερινές του δηλώσεις.