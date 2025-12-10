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Συνάντηση Χρυσοχοΐδη – Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο ασφάλεια, σύνορα και Visa Waiver
Πολιτική
22:00 - 10 Δεκ 2025

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη – Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο ασφάλεια, σύνορα και Visa Waiver

Reporter.gr Newsroom
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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα επισκέφθηκε την Τετάρτη (10/12) το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου είχε συνάντηση με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την προστασία των ελληνικών συνόρων, τα οποία αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν επίσης στην εφαρμογή του προγράμματος Visa Waiver, το οποίο σχετίζεται με τα ταξίδια προς τις ΗΠΑ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από την πλευρά της, εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ανάρτηση του υπουργού:

«Σήμερα υποδέχθηκα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η συνάντησή μας επιβεβαίωσε τη σταθερή και διαχρονική συνεργασία Ελλάδας και Η.Π.Α. σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας. Από την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος έως την προστασία των συνόρων μας, που αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισα ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, ιδίως για ζητήματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Πρέσβειρα εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συζητήσαμε και για την υλοποίηση του Visa Waiver Program, μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που ταξιδεύουν στις Η.Π.Α..

Η συνεργασία των δύο Χωρών παραμένει ισχυρή και παραγωγική, με κοινό στόχο την ασφάλεια των πολιτών και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

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