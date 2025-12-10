Fed: Νέα μείωση επιτοκίων πάρα τις συνέπειες του shutdown – Στο επίκεντρο η αγορά εργασίας

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve – Fed) μείωσε την Τετάρτη (10/12) το βασικό επιτόκιο για τρίτη συνεχόμενη φορά. Το εύρος του επιτοκίου Fed Funds διαμορφώνεται τώρα 0,25 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα, στο 3,5%–3,75%.

Η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές, σύμφωνα με δεδομένα του εργαλείου Fed-Watch του Χρηματιστηρίου CME του Σικάγο. Ήδη στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις η Fed είχε μειώσει το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Πριν από αυτό, είχε διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο για αρκετούς μήνες.

Συνήθως, η Federal Reserve βασίζει τις αποφάσεις της σε πρόσφατα οικονομικά και πληθωριστικά δεδομένα. Αυτή τη φορά όμως, αναγκάστηκε να στηριχθεί σε παλαιότερες πληροφορίες. Αιτία γι’ αυτό ήταν το πολύμηνο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, που απογύμνωσε τα διαθέσιμα δεδομένα.

Για τον Οκτώβριο λείπουν πλήρως οι δείκτες πληθωρισμού και απασχόλησης, ενώ τα στοιχεία για τον Νοέμβριο θα είναι διαθέσιμα μόνο στην επόμενη συνεδρίαση της Fed. Αυτό δυσκολεύει σημαντικά την αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς δεν μπορεί να διαπιστωθεί η πορεία του βασικού πληθωρισμού αυτούς τους μήνες. Επιπλέον, η ανακοίνωση των τιμών χονδρικής που αναμενόταν στις αρχές της εβδομάδας μετατέθηκε για τα μέσα Ιανουαρίου, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι η Fed βασίζει κυρίως τη νομισματική της πολιτική στον δείκτη τιμών ιδιωτικών καταναλωτικών δαπανών «Core-PCE», δηλαδή τον πληθωρισμό χωρίς τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές τροφίμων και ενέργειας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο βασικός πληθωρισμός σε ετήσια βάση – για 12 μήνες αναδρομικά – ήταν 2,8% τον Σεπτέμβριο, μετά από 2,9% τους δύο προηγούμενους μήνες. Οι σχετικά μετριοπαθείς αυτοί ρυθμοί δεν απέκλειαν την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Με τη μείωση του Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) δίνει προτεραιότητα στην αγορά εργασίας, που πρόσφατα εμφάνισε σημάδια εξασθένισης. Έτσι, οι λεγόμενοι «περιστεριούδες», που τάσσονται υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων για στήριξη της αγοράς εργασίας, επικράτησαν των «γερακιών», που προτιμούν πιο σφιχτή νομισματική πολιτική.

Το δίλημμα παραμένει καθώς η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, αλλά με 3,0% και 2,8% ο πληθωρισμός και ο βασικός πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου παραμένουν επίμονα πάνω από τον στόχο της Fed για 2%.

Τέλος, διάγραμμα προβλέψεων («dot plot») έδειξε ότι αναμένεται μόνο μία μείωση επιτοκίων το 2026 και μία ακόμη το 2027, πριν τα επιτόκια επιστρέψουν στον «μακροπρόθεσμο» στόχο του 3%. Επίσης, επτά αξιωματούχοι της Fed εξέφρασαν ότι δεν θεωρούν απαραίτητη καμία μείωση μέσα στο 2026.

Στο μακροοικονομικό κομμάτι, η Fed αναβάθμισε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2026 στο 2,3%, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το 2% μέχρι και το 2028.