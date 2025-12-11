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Real Polls: Οκτώ κόμματα εισέρχονται στη Βουλή – Σταθερή πρωτιά για ΝΔ
Πολιτική
13:27 - 11 Δεκ 2025

Real Polls: Οκτώ κόμματα εισέρχονται στη Βουλή – Σταθερή πρωτιά για ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Με προβάδισμα που ξεπερνά το διπλάσιο εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Οκτώ κόμματα πετυχαίνουν την είσοδό τους στη Βουλή. 

Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 28,5%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί στο 12,5%. Στη συνέχεια εμφανίζονται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 8,5%, το ΚΚΕ με 7,8%, η Φωνή Λογικής με 4,8% και το ΜέΡΑ25 με 4,4%.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 23,3%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,4%, Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜέΡΑ25 3%, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να φτάνει το 16,1%.

Η δημοσκόπηση εξετάζει και την πιθανή απήχηση ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα: το 12,6% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει, ενώ το 9,1% το θεωρεί «αρκετά πιθανό». Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2,2% και 5,9%.

Παρά τα επίπεδα πρόθεσης ψήφου, έξι στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα οδηγούσε σε νέα διάσπαση στον προοδευτικό χώρο, ενώ μόλις το 23,5% θεωρεί ότι θα λειτουργούσε ενοποιητικά.

Σε υποθετικό σενάριο αλλαγής ηγεσίας, το ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη ανεβαίνει στο 17,2%, ενώ η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22%.

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