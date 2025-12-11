Βγήκαν «μαχαίρια» στην Εξεταστική μεταξύ Ξυλούρη - Κωνσταντοπούλου: Κατηγορίες για μαφία, ομερτά και απειλές

Σε έντονο κλίμα διεξήχθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη, με τον ίδιο να επικαλείται συνεχώς το δικαίωμα στη σιωπή, απαντώντας σε λίγες μόνον ερωτήσεις. Το θερμόμετρο, δε, χτύπησε «κόκκινο» κατά την εξέταση του μάρτυρα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τεταμένο ήταν – για μία ακόμη φορά – το κλίμα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Νικολακόπουλο, ο οποίος εγκαλούσε την κα Κωνσταντοπούλου να μείνει πιστή στο χρόνο, με την ίδια να τον χαρακτηρίζει «υπάλληλο» και να τον ενημερώνει πως κι άλλοι της έκλεισαν τα μικρόφωνα για να τη σταματήσουν, όμως παρ’ όλα αυτά είναι ακόμη εδώ. «Απαξιώ, δεν με πλήττουν όσα λέτε», της απάντησε ο κ. Νικολακόπουλος, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμενε ότι το προεδρείο προστατεύει τον κ. Ξυλούρη.

Σε σχέση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδη, ο κ. Ξυλούρης αρνήθηκε κατηγορηματικά πως τον γνωρίζει. Πιο συγκεκριμένα, είπε σε έντονο ύφος: «Ούτε τον εγνωρίζω τον Φλωρίδη, ούτε επικαλέστηκα συνομιλίες ποτέ», ενώ στη συνέχεια επικαλέστηκε ξανά το δικαίωμα της σιωπής.

Συνέχισε, δε, να επιμένει ότι στις συνομιλίες δεν μιλούσε ο ίδιος.

«Εδώ λέτε ότι τον έναν θα τον γαμήσετε, τον άλλον θα τον ξεκωλώσετε, και τώρα μας λέτε ότι δεν μας απαντάτε σε αυτά που εσείς είπατε;», είπε λίγο αργότερα η κα Κωνσταντοπούλου στον μάρτυρα, ρωτώντας τον σχετικά με τις επισυνδέσεις και με τις σχέσεις του με διάφορα πρόσωπα εμπλεκόμενα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε, δε, λόγο για «ομερτά» και πρακτικές μαφίας.

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κ. Ξυλούρη σχετικά με το αυτοκίνητο μεγάλης αξίας που έχει στην κατοχή του ο γιός του. Η κα Κωνσταντοπούλου επέμεινε να μάθει πώς και πότε αγοράστηκε το συγκεκριμένο όχημα, με τον μάρτυρα να λέει πως ο γιος του είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά να αρνείται να πει περισσότερα. Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ξυλούρης: Γιάντα, λογίστρια είστε; Να κατεβάσεις το πόθεν έσχες του, να δεις τα τιμολόγιά του.

Κωνσταντοπούλου: Ποια είναι η εργασία του; Με τι ασχολείται κι έχει πόρσε;

Ξυλούρης: Γιατί να μην έχει;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί οι αγρότες πεινάνε κι εσείς είστε κομματικά στελέχη και κολυμπάτε στο χρήμα.

Ξυλούρης: Σοβαρά το λές;

Κωνσταντοπούλου: Ναι, σοβαρά το λέω. Και να μου μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα μέσα στην Εξεταστική.

Ξυλούρης: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησής του.

Τελικά, ο μάρτυρας απάντησε ότι ο γιός του, 25 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας και με σπουδές στα οικονομικά, αγόρασε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, μάκρας πόρσε και μοντέλο του 2015, το 2019 και έκανε 47.000 ευρώ. Στην ερώτηση της κας Κωνσταντοπούλου «πού τα βρήκε τα λεφτά;», ο κ. Ξυλούρης απάντησε: «Δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι.»

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Σιωπή για Τυχεροπούλου και κουμπαριά

Σχετικά με την κα Τυχεροπούλου, ο μάρτυρας αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, ενώ όσον αφορά τις σχέσεις που είχαν τόσο ο ίδιος, όσο και ο κ. Στρτατάκης («Χασάπης») με υπουργούς, είπε πως αυτά είναι ανυπόστατα.

«Εγώ έχω άλλους κουμπάρους, δεν είναι δικός μου κουμπάρος [ο Μητσοτάκης]», απάντησε ο κ. Ξυλούρης σχετικά με την περιβόητη κουμπαριά ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Στις πιέσεις, δε, της κας Κωνσταντοπούλου να του απαντήσει ποιον πάντρεψε ή βάφτισε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (πατέρας του πρωθυπουργού), ο μάρτυρας της είπε «να πας να ρωτήσεις» και στη συνέχεια επικαλέστηκε εκ νέου το δικαίωμα στη σιωπή.

Η τελευταία ερώτηση της κας Κωνσταντοπούλου ήταν η εξής:

«Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς δράτε σ’ αυτές τις μαφίες και σας ρωτάω συγκεκριμένα, είπατε ότι “καλά θα τανε να κληθώ μετά από δέκα μέρες, να έχουν περάσει κι άλλοι εν τω μεταξύ”. Αν σας δώσουμε όσες μέρες θέλετε και πάρετε κι αντίγραφα της δικογραφίας, θα έρθετε μετά ξανά να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις;».

Ο μάρτυρας επικαλέστηκε ξανά το δικαίωμα του σιγάν και η συνεδρίαση διακόπηκε για λίγα λεπτά, προκειμένου να αρχίσει ξανά με τις ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

«Θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, η κα Κωνσταντοπούλου έκανε μία καταγγελία, σύμφωνα με τα όσα της μετέφεραν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.

Όπως είπε η κα Κωνσταντοπούλου, «βγαίνοντας ο μάρτυρας [κατά τη διάρκεια σύντομης διακοπής], νομίζοντας ότι τον έχουμε αποδεσμεύσει, ούρλιαζε και φώναζε “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρρύγι που θέλει αυτή να με βάλει φυλακή”».

Η κα Κωνσταντοπούλου συνέχισε, λέγοντας:

«Τον ρώτησα ευθέως εάν τα είπε αυτά και χωρίς ούτε να με κοιτάξει προχωρούσε υπό την προστασία αστυνομικών της Βουλής. Αυτά είναι πολύ σοβαρά περιστατικά. Έρχεται εδώ ένα κακοποιό στοιχείο και αισθάνεται την ανεσάρα που εσείς του δώσατε, να λέει “θα τη σκοτώσω” και ερχόμενος αντιμέτωπος με εμένα, εδώ μπροστά και μπροστά στους δημοσιογράφους, όχι απλώς δεν είπε “δεν είπα τίποτα τέτοιο”, αλλά συνέχισε να περπατά με το κεφάλι κάτω».

«Αποδείχτηκε ότι πρόκειται για αμετανόητο στοιχείο και ότι με τις πλάτες σας απειλεί πολιτικούς και αρχηγό κόμματος. Εσείς επιχειρείται να παρουσιάσετε ως προσωπικό κάτι πολύ σοβαρό. Και σας καταγγέλλω κ. Νικολακόπουλε για υπόθαλψη», είπε ακόμη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ καλούσε επαναλαμβανόμενα τον κ. Νικολακόπουλο να δώσει τον λόγο στον μάρτυρα και να τον ρωτήσει σχετικά με όσα κατήγγειλε.